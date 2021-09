Drones para la recreación virtual de la Presa de Isabel II

martes 14 de septiembre de 2021 , 16:53h

Esta infraestructura, situada en el término municipal de Níjar y referencia mundial en los libros de ingeniería a mitad del siglo XIX, vuelve a ser admirada gracias a la publicación, en una revista internacional de alto impacto, del trabajo realizado por el mismo equipo investigador que recreó el Cortijo del Fraile y que pone en valor así obras emblemáticas







La provincia de Almería cuenta con un grupo de investigadores de la UAL que velan por la memoria de sus monumentos más olvidados en el paso del tiempo. Se trata de Francisco Agüera, Fernando Carvajal y Patricio J. Martínez, que en este caso han logrado poner el foco internacional, de nuevo, a una infraestructura hidráulica imponente que, en su momento, nadie había sido capaz de construir antes en el mundo. Enmarcado dentro de la tesis desarrollada por la doctorando Lourdes Yero, han realizado un estudio a partir del uso de drones, mediante técnicas fotogramétricas, que suponen una herramienta altamente eficaz para el levantamiento tridimensional del estado actual de la Presa de Isabel II, en Níjar. Así, camino de dos siglos más tarde, y a pesar del mal estado en el que se encuentra, es posible contemplar todo su esplendor gracias a su reconstrucción virtual.



Estos investigadores pertenecen al grupo AGR199 – ‘Tecnología de la producción agraria en zonas semiáridas’, y su experiencia en este tipo de trabajos le ha llevado a perfeccionar su sistema y a conseguir repercusión internacional. Así, acaban de publicar en la revista ‘Heritage Science’, de la Editorial Springer y con factor de impacto de 2.517 en el rango Q2 del JCR, este último trabajo culminado, con el título ‘Combination of HBIM and UAV photogrammetry for modelling and documentation of forgotten heritage. Case study: Isabel II dam In Níjar (Almería, Spain)’. Cabe explicar que el resultado conjunto de las aportaciones de captación de los drones es “una nube de puntos muy densa que sirve de base para la reconstrucción virtual, con técnicas de modelado mediante software especializado, el BIM, que a su vez permite obtener una visualización y ‘renderizado’ fotorrealista del modelo”.



Así, la Presa de Isabel II “es una monumental estructura hidráulica construida a mediados del siglo XIX mediante bloques de cantería, y tal fue su impacto que, en su día, constituyó una referencia mundial en los libros de ingeniería”. Sin embargo, “en la actualidad se encuentra fuera de uso y en estado de abandono, por lo que resulta fundamental recolectar todos los datos y la documentación que la pongan en valor de nuevo”. Es aquí donde los drones cumplen una función vital para la misión que se ha encomendado este equipo investigador: “El impacto a corto plazo es difícil de definir, pero a medio y largo plazo es crucial para preservar la memoria de los monumentos”. A donde no llega el dinero, llega la investigación: “Se preserva mediante el registro de la documentación existente y la modelización del estado original, ello ante el avance del deterioro continuo al que están sometidos, debido a la falta de medios económicos para llevar a cabo obras de restauración”.



Como muestra del interés suscitado no solo entre los especialistas, sino entre la opinión pública, respecto a este tipo de trabajos de recreación virtual, está el Cortijo del Fraile, también en la localidad de Níjar. Estos investigadores lo ‘devolvieron a la vida’ a través de las mismas técnicas y, en la actualidad, se encuentran trabajando en la del Puente de Hierro (Santa Bárbara) de Huércal Overa. Han explicado al respecto que, “en principio, cualquier monumento en estado de ruina o abandono es susceptible de que se le aplique de forma similar, este tipo de técnicas”. Es por ello que, “con el fin de ir mejorando la metodología de trabajo y de dar lugar a una tesis doctoral que recoja los procedimientos novedosos empleados, se han buscado varias obras emblemáticas tanto de arquitectura como de ingeniería de la provincia de Almería”.