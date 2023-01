Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Ecovidrio y Movistar Plus+ estrenan la segunda temporada de Convecinos viernes 20 de enero de 2023 , 13:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Tras el éxito de la primera edición de esta miniserie sobre el cuidado del medioambiente frente al iglú verde Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de residuos de envases de vidrio en España, estrena de la mano de Movistar Plus+ la segunda temporada de su exitosa serie ‘Convecinos’, una producción en formato sitcom que narra la vida de los vecinos de un barrio que comparten su compromiso con el reciclaje de vidrio y con el medioambiente. De esta forma, tras el éxito de su primera temporada, Ecovidrio y Movistar Plus+ apuestan de nuevo por esta miniserie que, con grandes dosis de humor, muestra la cara más amable y divertida de los vecinos de un barrio en uno de sus principales puntos de encuentro: el contenedor verde al que acuden a depositar sus envases de vidrio cada día. Así, el interior del clásico iglú verde se convierte en la cámara desde la que se observa la vida de todos los vecinos que, pese a sus distintas personalidades, comparten su concienciación con el medioambiente. Con una duración de entre 2 y 4 minutos por episodio, la segunda temporada estará formada por 12 episodios, y contará con la presencia de reconocidos actores, como Darío Frías (“Mis adorables vecinos”, “Cuéntame” y “Yo soy Bea”) o Mar Abascal (“La Llamada”, “La Veneno” y “Paquita Salas”). Además, como gran novedad, esta segunda temporada contará también con la participación de personalidades de la talla de Xuso Jones, Arkano, Lady Science o Marcos Martínez (más conocido como Grison). Esta serie de formato branded content es una producción del área de Brand Experience de Movistar Plus+, que ha sido diseñada y desarrollada por la productora TBS (Tech Brands Stories) y está dirigida por Beatriz Rubio y Kiko García. La nueva temporada se presentó este jueves en una première que se ha celebrado en el Espacio Movistar Gran Vía, 28. Los episodios de la nueva temporada de ‘Convecinos’ ya están disponibles en el servicio bajo demanda de Movistar Plus+ y en el canal de YouTube de Ecovidrio. En palabras de Borja Martiarena, director de Marketing de Ecovidrio: “En Ecovidrio, creemos que son los encuentros casuales a pie de calle los que mejor reflejan lo que somos como sociedad, y qué mejor situación para poner en valor la importancia de cuidar todos del medioambiente a través de un gesto tan pequeño e importante como depositar los envases de vidrio en el contenedor verde. La primera temporada de ‘Convecinos’ fue la plataforma ideal para hablar, en clave de humor, de un tema tan trascendental como el medioambiente, y estamos convencidos de que esta segunda temporada será todo un éxito gracias a la participación de unos magníficos actores que serán capaces de liderar el mensaje a favor del reciclaje y de la sostenibilidad”. Para Movistar Plus+, participar en este proyecto supone una oportunidad para concienciar sobre la importancia de la sostenibilidad, con un formato de humor. También refuerza el liderazgo de la plataforma ofreciendo soluciones innovadoras de contenido y comunicación a las compañías con las que colabora. El éxito de la primera temporada de ‘Convecinos’ Estrenada en mayo de 2021, la primera temporada de ‘Convecinos’ contó también con 12 episodios que se emitieron en Movistar Plus+ y, posteriormente, en varios canales de FORTA (Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos), incluyendo emisiones diarias en prime time durante Navidad. Esta primera temporada, disponible en el canal de YouTube de Ecovidrio, contó con la participación especial de personalidades de la talla de Agatha Ruiz de la Prada, Fernando Romay y Chanel Terrero. Sus niveles de audiencia y la gran acogida del público convirtieron esta primera temporada en un caso de éxito. Sobre Ecovidrio Ecovidrio es la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de residuos de envases de vidrio en España. En 1997, tras la aprobación de la Ley de Envases y Residuos de Envases y el arranque de sus operaciones en 1998, se convirtió en la entidad gestora de un modelo de reciclado que garantiza un servicio completo y al que tienen acceso todos los ciudadanos. En términos de financiación, 8.000 compañías envasadoras hacen posible, con su aportación a través del punto verde, el sistema de reciclado. La labor de Ecovidrio destaca por garantizar el reciclado de alta calidad a través del contenedor, potenciar las infraestructuras de contenerización y recogida, invertir en planes y recursos destinados a incrementar el reciclaje de envases de vidrio en la hostelería, movilizar a los ciudadanos a través de campañas de sensibilización y promover la prevención y el ecodiseño de los envases. En las últimas dos décadas el sistema de Ecovidrio ha permitido que hoy en día se reciclen siete de cada diez envases de vidrio. El reciclaje de envases de vidrio es un elemento fundamental para contribuir al desarrollo sostenible, fomentar la transición hacia la economía circular y luchar contra el cambio climático. Además, el reciclaje de envases de vidrio es una actividad apoya el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Para más información: Evercom Rocío Núñez / [email protected] Elisa Chueca / [email protected] Irene Landaluce / [email protected] T. 91 577 92 72 Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.