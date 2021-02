Educación mejorará la información a las familias sobre los proyectos de los colegios

miércoles 17 de febrero de 2021 , 15:13h

El consejero Javier Imbroda asegura en el Parlamento que el objetivo es fomentar una mayor participación e implicación de las familias con un conocimiento previo





La Consejería de Educación y Deporte mejorará la información y la transparencia para las familias, implementando mecanismos para que los padres puedan conocer mejor el plan de centro y las actividades que se llevarán a cabo. Así, lo ha asegurado el titular de Educación y Deporte, Javier Imbroda en el Parlamento donde ha subrayado que “partimos de una base incuestionable que marca toda nuestra actuación que es la absoluta confianza en los docentes y en los proyectos educativos de los centros”.



En este sentido, Javier Imbroda ha aclarado que a partir de ese principio fundamental, “mi compromiso con VOX es impulsar y mejorar las vías de información y de comunicación de esos proyectos educativos a las familias, para que puedan elegir, libremente, el proyecto educativo que quieren para sus hijos”.



Durante su intervención, el consejero ha avanzado que en los próximos meses su departamento va trabajar en mejorar la información de ese proyecto a las familias, “un proyecto que, a veces, por las circunstancias que sean, no les llega. Y de esta forma, podrán decidir libremente la opción educativa que quieren para sus hijos sin ningún tipo de imposiciones”.



Por último, el consejero ha incidido en que “no voy a entrar en debates estériles y antiguos, si ustedes quieren llevarlo al conflicto ideológico, ahí no me van a encontrar, las cuestiones importantes de la educación son otras”.