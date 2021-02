El Certamen de Proyectos Ambientales de la UAL seguirá captando estudiantes de Secundaria

miércoles 17 de febrero de 2021 , 15:09h

Organizado por el CECOUAL en colaboración con la Facultad de Ciencias Experimentales y con el Vicerrectorado de Comunicación y Extensión Universitaria, se quedó en suspenso en 2020 por motivo de la pandemia y regresa en 2021 con un formato reducido y la jornada final on-line, pero con los mismos objetivos de su nacimiento en el curso 2013/14

El fin perseguido es el de acercar las ciencias a los estudiantes de Secundaria, especialmente las Ciencias de la Sostenibilidad y las Ciencias Ambientales. El modo propuesto para conseguirlo es el desarrollo creativo de proyectos en los que se valora muy positivamente el aprendizaje por proyectos, activo, colaborativo y con una aplicación social. Así es como se dibuja, una edición más y se llega a la séptima, el Certamen de Proyectos Ambientales de la Universidad de Almería. Lamentablemente en suspenso el curso pasado, por la incidencia de la COVID-19 en la vida social y académica, se recupera en 2021 para aumentar las cifras extraordinarias que había conseguido en la suma de los años anteriores. No en vano, este evento ha traído a la Universidad de Almería a más de 600 estudiantes y profesores de Secundaria, que han elaborado cerca de 60 proyectos, todo desde su creación en el curso 2013/2014.Lo vuelve a organizar el Centro de Investigación de Colecciones Científicas de la UAL, con una estrecha colaboración por parte de la Facultad de Ciencias Experimentales y del Vicerrectorado de Comunicación y Extensión Universitaria. Como novedad, tiene que volver con un formato reducido y la jornada final, que se llevará a cabo el 14 de mayo, será de forma virtual. En el transcurso de la misma, se pronunciará una charla sobre un tema de actualidad y los cuatro equipos finalistas presentarán sus proyectos ante el jurado. Lo que no cambia es el tutelaje a lo largo del proceso de elaboración de proyectos, puesto que, al igual que en ediciones anteriores, se ofrecerá desde la organización el asesoramiento científico que precisen los participantes por parte de profesores de la Universidad de Almería. En cuanto a las fechas señaladas, desde ya y hasta el 2 de mayo se podrá hacer la inscripción, para de seguido, entre los días 3 y 7 del mismo mes presentar los trabajos. El día 11 se comunicarán los cuatro finalistas y se llegará de este modo a la señalada fecha del 14 de mayo, con la exposición de trabajos on-line y la entrega de premios.Estos consistirán en 300 euros para el primer clasificado, 200 para el segundo y 100 para el tercero, si bien todos los finalistas se llevarán una doble invitación para ellos y para sus respectivas clases, ya que asistirán a la próxima edición del AmBioBlitz y a un taller relacionado con las Ciencias Ambientales que se desarrollará en las instalaciones del CECOUAL. Además, se dará diploma de participación y asistencia a la Jornada a todos los alumnos. En cuanto a las bases, es importante reseñar que los trabajos van a dividirse en dos modalidades, la A, de Proyectos de Divulgación y Educación Ambiental, relacionados con Educación Ambiental y la difusión y la promoción de las Ciencias Ambientales; y la B, de Proyectos Científico – Técnicos, o sea, toda propuesta científica de interés relacionada con las Ciencias Ambientales y la Sostenibilidad. Los grupos de trabajo estarán compuestos por al menos un profesor y entre 2 y 25 alumnos como mínimo y máximo. Podrán solicitar tutorías y asesoramiento de algún investigador de la UAL, si lo consideran necesario, previa consulta en el correo [email protected] En cuanto a los objetivos, se mantienen los mismos de siempre, que son: promover y desarrollar el interés de los estudiantes de Secundaria y Bachillerato por las materias científicas en general y las Ciencias Ambientales en particular; contribuir al desarrollo de la alfabetización científica de los estudiantes, así como a la necesidad de difundir y comunicar la ciencia para que los convierta en mejores ciudadanos; fomentar la conciencia ambiental entre los jóvenes, así como hacerles apreciar el papel fundamental del conocimiento en la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible del planeta; estrechar las relaciones entre todos los centros de enseñanza secundaria y la UAL, fomentando la colaboración con las tareas formativas del profesorado de los mismos; y apoyar el desarrollo de habilidades transversales de comunicación oral y escrita, sentido crítico y capacidad de trabajo en equipo de los estudiantes, que les sirvan para abordar con mayor confianza los estudios de Bachillerato y posteriormente universitarios.