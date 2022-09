Deportes Ego cumple una década domingo 11 de septiembre de 2022 , 17:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa, María Vázquez fue reconocida con una insignia y reflejó que este centro “es la historia de un acierto continuado y la consolidación de un modelo de ocio productivo y sano” Almería se vistió de etiqueta anoche para celebrar en el Teatro Cervantes una gala única con motivo del 10º aniversario de Ego Sport Center. Una década de servicio para la ciudad que se pudo repasar en el interior de este enclave del centro de la ciudad. Desde usuarios, miembros del staff hasta socios fundadores y la alcaldesa María Vázquez del Ayuntamiento de Almería junto a miembros de la corporación, como el concejal de Deportes, Juanjo Segura así como el diputado de Deportes de la Diputación Provincial, José Antonio García y el consejero de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, fueron desfilando por la alfombra roja para llegar hasta las butacas que les invitaban a celebrar el cumpleaños de este centro de referencia. Durante la noche se premió a trabajadores del staff de Ego, así como una representación de los usuarios subieron al escenario para hacer una valoración de lo que suponía esta instalación para ellos, en su día a día y, la parte emotiva la puso el homenaje a usuarios especiales. Tampoco faltó la diversión con el toque de humor que pusieron el monologuista Paco Calavera y Alvarito. La alcaldesa María Vázquez, junto al consejero de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, subieron al escenario donde recibieron una insignia de Ego. En esta línea, la primera edil del Ayuntamiento de Almería felicitó “al centro y a todos los que forman parte de él, no hay palabra que resuma mejor lo que todos sentimos al celebrar el décimo aniversario de algo más que un centro deportivo. Porque centros deportivos hay muchos. Pero lo que supone Ego para Almería, va mucho más allá de un conjunto de instalaciones de primer nivel”. Vázquez recalcó que la instalación deportiva es “una idea de ciudad, estar celebrando el décimo aniversario supone un triple éxito, por su decisión, gestión y uso”. Referente nacional Durante su discurso, María Vázquez subrayó que la gestión de este centro en la última década es también la historia de un acierto continuado porque son “más de 10.000 usuarios, más de 4.000 familias y una media diaria de 2.000 usuarios, mujeres y hombres de todas las edades, que dedican parte de su jornada a hacer deporte”. Sobre todo, remarcó que el deporte es, además, “un valor clave en la consecución del objetivo de una Almería más inclusiva” y no se puede “entender al deporte sin su faceta inclusiva, del mismo modo que no se puede pensar en inclusión sin abordar su faceta deportiva”. Para concluir, la alcaldesa reflejó que Almería, en apenas veinte años, a ser una ciudad infradotada en materia deportiva “a ser una referencia nacional en cuanto a la generación de espacios para la práctica deportiva y a la transformación de los hábitos sociales en cuanto a la actividad física”. Y eso, además, “supone la consolidación de un modelo de ocio productivo y sano que redunda en el beneficio de las familias almerienses”. Tras esta inesperada sorpresa, Fernández-Pacheco alabó que “tenemos en Almería una gran instalación deportiva en un sitio maravilloso que presta un servicio único en la ciudad, tenemos un referente para todos los almerienses y fuera de las fronteras, gracias por el reconocimiento que luciré con orgullo y os deseo que dentro de 10 años podamos vernos de nuevo, celebrando los veinte años”. Francis Miras, gerente del centro, agradeció “al Ayuntamiento, al Patronato Municipal de Deportes y a todos los organismos públicos, a sus políticos, funcionarios y trabajadores que nos han exigido, pero también han sabido ver que nuestro modelo era el correcto y el que necesitaba Almería para ser una ciudad que preste unos servicios a la altura de sus ciudadanos”. En esta línea, remarcó que “los almerienses somos personas exigentes que no valorábamos lo que da nuestra tierra, pero entre todos estamos consiguiendo que el almeriense esté cada vez más orgulloso de lo nuestro”. Por su parte, Juan Carrillo, socio fundador de Ego Sport Center, intervino antes de concluir la gala y destacó que “en el sistema actual han pasado 64.771 personas desde que abrimos, son 34.000 hombres y 31.000 mujeres y, lo más importante son los 8.000 menores y casi 7.000 mayores de 60 años” Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

