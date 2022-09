Capital María del Mar Vázquez: “Debemos seguir aprovechando el gran potencial turístico que tiene Almería” domingo 11 de septiembre de 2022 , 17:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa de Almería ha participado en el programa ‘Gente Viajera’ de Onda Cero, emitido hoy desde el Museo de la Guitarra La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha defendido hoy la apuesta municipal por un turlsmo “que ponga en valor todos los recursos naturales, culturales, históricos, patrimoniales y medioambientales con los que cuenta nuestra ciudad”, un turismo además “accesible, inclusivo y generador de empleo y de oportunidades”, en gran medida “gracias a la potencialidad de esos recursos con los que contamos”. Así lo ha expuesto en el programa “Gente Viajera” de Onda Cero, dirigido por Carles Lamelo, y que este fin de semana se ha realizado en Almería, en concreto hoy domingo desde el Museo de la Guitarra de la capital. “Nuestro compromiso es seguir haciendo cosas bien en materia tecnológica, en accesibilidad, en sostenibilidad ambiental, en innovación… todo ello al servicio del turismo, entendiendo este un sector fundamental en el desarrollo de una ciudad como Almería”. Y en esta línea ha reclamado, en una tendencia clara de recuperación tras la pandemia, “mejoras en las comunicaciones, un aspecto en el que Almería ha sido la gran olvidada y que tenemos ya que revertir. Almería precisa de la llegada de la Alta Velocidad, de plazos ciertos, mientras que nosotros nos volcaremos en seguir generando una oferta atractiva que posibilite la llegada de mayor número de turistas”, ha explicado. En ese horizonte ha abogado por impulsar, de la mano del Plan Estratégico y el Plan Turístico de Grandes Ciudades, un turismo activo, pero también cultural y patrimonial, en este caso de la mano de los proyectos impulsados a través del Plan CAMINA o incluidos en la red museística. De igual forma ha apostado por seguir haciendo de Almería una ciudad en la que el cine sea protagonista, favoreciendo la llegada de producciones que se sirvan de un plató de cine “espectacular como puede resultar nuestra ciudad y toda la provincia”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

