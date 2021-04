Almería El 016 es ahora aún más accesible a las mujeres martes 20 de abril de 2021 , 15:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La Subdelegación informa a las asociaciones de mujeres de Almería de las novedades del 016 El subdelegado del Gobierno de España en Almería, Manuel de la Fuente Arias, ha informado, a través de una carta remitida desde la Subdelegación del Gobierno a todas las asociaciones de mujeres de la provincia, las importantes novedades que, recientemente, la Delegación del Gobierno de España contra la Violencia de Género ha implementado en el servicio 016.



Por primera vez, este servicio, en marcha desde 2007, amplía la atención a todas las formas de violencia contra las mujeres incluidas en el Convenio de Estambul. Con esta ampliación, se da cumplimiento al Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, que insta al establecimiento de guardias telefónicas gratuitas, accesibles las 24 horas del día, siete días por semana, para proporcionar a las personas que llamen, confidencialmente y respetando su anonimato, consejos relativos a todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del presente Convenio. Es decir, a partir de ahora, el servicio 016 atenderá no solo a las víctimas de violencia de género, sino también a aquellas que sufran o hayan sufrido violencia sexual, doméstica, acoso sexual, mutilación genital femenina, matrimonio forzoso o aborto y esterilización forzosos. Igualmente, el nuevo servicio garantiza que las víctimas de violencia reciban una información adecuada y en el momento oportuno sobre los servicios de apoyo y las medidas legales disponibles en una lengua que comprendan. Para ello, además de en castellano y las lenguas cooficiales, la atención se dará en 53 idiomas y se responderá a los correos (24 horas al día, 7 días a la semana) en castellano, catalán, euskera, gallego, valenciano, inglés, francés, alemán, portugués, chino, mandarín, ruso, árabe, rumano, búlgaro e italiano. Asimismo, el servicio 016 atenderá aquellas llamadas que, por razones de emergencia y por la situación de violencia, requieren una atención psicosocial inmediata, que serán atendidas por profesionales en Psicología o Trabajo Social y que remitirán a la persona a los servicios públicos de atención, asistencia e intervención psicológica y social. Esta ampliación del servicio 016 incluye, también, nuevos canales de acceso. Junto al teléfono, a través del número 016 (número 900 116 016 del teléfono de texto para las personas con discapacidad auditiva y/o del habla), y al correo electrónico ([email protected]), se añade un WhatsApp (número 600 000 016, exclusivo para whatsapp porque no admite llamadas de teléfono). Adicionalmente, el servicio 016 mejora la atención para las personas con discapacidad auditiva y/o del habla, con discapacidad visual y para personas extranjeras. Todas estas mejoras se incorporan manteniendo las características básicas del servicio como son la gratuidad y la confidencialidad. En la misiva, Manuel de la Fuente pone a disposición de estas asociaciones "cualquier atención" que necesiten de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Almería.

