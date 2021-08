Sucesos El 061 reciben 10 peticiones por accidente de tráfico en la salida de agosto martes 03 de agosto de 2021 , 15:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Huelva, Málaga y Córdoba han sido las provincias donde más se ha necesitado movilizar a los equipos de urgencias y emergencias



Los centros coordinadores de urgencias y emergencias del 061 han recibido en la segunda operación salida del verano 122 peticiones de asistencia sanitaria por accidentes de tráfico en Andalucía. Para la atención a las víctimas, Salud ha movilizado en 14 ocasiones a los médicos, enfermeros y técnicos de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, que han asistido en su mayoría situaciones críticas o con riesgo vital, y en 28 ocasiones a las unidades de urgencias sanitarias del Servicio Andaluz de Salud, siendo necesario en una ocasión la activación del helicóptero sanitario del 061.



La mayoría de estas solicitudes de asistencia han sido generadas por accidentes de tráfico con colisión de vehículos (39), caídas de motos o bicicletas (33), salidas de vía (10) y atropellos (9), entre otros motivos. Del conjunto de peticiones de asistencias atendidas en los 8 centros coordinadores de que dispone el 061 en Andalucía, el 60,6% se concentra en las provincias de Cádiz (28), Sevilla (24) y Málaga (22), les siguen Córdoba (13), Huelva (12), Granada (11), Almería (10) y Jaén (2).



Los equipos de urgencias y emergencias sanitarias han prestado asistencia ‘in situ’ desde las 15 horas del viernes 30 de julio hasta el domingo 1 de agosto a 38 personas, siendo la edad media de las personas accidentadas de 38 años, y del total, el 50% eran varones mayores de edad. Entre los pacientes atendidos por accidente de tráfico esta operación salida de agosto se encontraban 5 menores. La provincia donde más accidentes han requerido la intervención de los equipos sanitarios ha sido Huelva con 11, seguida de Málaga con 9, Córdoba con 7, Cádiz con 6, Sevilla con 5, Granada con 2 y Jaén con 2.



El servicio de emergencias sanitarias dispone para la atención sanitaria a las emergencias de 30 equipos asistenciales compuestos de personal médico, de enfermería y técnico de emergencias dotados de UVI móviles equipadas para la atención sanitaria in situ. Además, cuenta con 5 helicópteros medicalizados con personal médico y de enfermería, 7 equipos de coordinación avanzada (ECA) con profesionales de enfermería y técnicos de emergencias, así como con una unidad de soporte vital básico, 14 equipos de traslado de pacientes críticos y 9 vehículos de apoyo logístico para su movilización en situaciones de catástrofe o accidentes con múltiples víctimas.



La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias recomienda que ante accidentes de tráfico con posibles heridos se alerte al servicio 061 o al 112, ya que la rápida actuación de las personas que presencian una situación crítica incrementa las posibilidades de salvar la vida de los afectados o paliar en gran medida las secuelas que puedan padecer.



Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.