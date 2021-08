Cazorla denuncia de nuevo "el ninguneo al Consejo de Patrimonio”

martes 03 de agosto de 2021 , 15:40h

El concejal de Ciudadanos vuelve a reclamar respuestas al equipo de Gobierno

“Hace más de dos meses desde que preguntamos en sesión plenaria al equipo de Gobierno por qué no se ha convocado todavía el Consejo Local de Patrimonio. La concejal de Urbanismo del PP dijo entonces que nos contestaría por escrito, pero su respuesta todavía no ha llegado, lo que viene a confirmar el nulo interés de este equipo de Gobierno por fomentar la participación de la sociedad civil almeriense en la toma de decisiones relativas a nuestro patrimonio histórico y cultural”. Así se ha expresado el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, tras recordar que el mismo Pleno aprobó en 2016, por unanimidad y de urgencia, la creación de dicho consejo municipal. “Cinco años después, el Consejo ni está ni se le espera”, ha criticado. Para Cazorla, resulta “alarmante” la “escasa sensibilidad” del equipo de Gobierno tanto en materia de participación ciudadana como en el cuidado y puesta en valor del patrimonio histórico de la ciudad. “La puesta en marcha de este consejo nos parece justa y necesaria para mejorar la muy mejorable gestión de los monumentos e inmuebles significativos de nuestra ciudad, muchos de los cuales ni siquiera gozan de la pertinente protección legal al no estar incluidos en el catálogo”, ha observado, recordando así que la ampliación de dicho catálogo es “otra asignatura pendiente de este equipo de Gobierno”. “Aún falta mucho por hacer, quedan cientos de inmuebles por proteger del olvido institucional y la especulación urbanística”. Miguel Cazorla ha aprovechado para recalcar el “firme compromiso” de su formación con la defensa del patrimonio histórico de Almería, recordando que el acuerdo presupuestario vigente y suscrito entre PP y Cs incluye, a petición del partido naranja, actuaciones para recuperar parte de ese legado histórico, como las canteras califales o la Cueva de la Campsa, entre otras, sin dejar de lado la moción impulsada por Ciudadanos y aprobada hace un año donde reclamaba la restauración de la muralla de la Alcazaba y la retirada del “horrible” acero corten de la milenaria muralla. Consejo de Patrimonio Tal y como el Pleno del Ayuntamiento votó por unanimidad en mayo de 2016, el Consejo Municipal de Patrimonio estaría conformado por asociaciones culturales, la Universidad de Almería, el Colegio de Arquitectos, el Instituto de Estudios Almerienses, federaciones vecinales y colectivos empresariales, entre otros. “La moción fue impulsada por la asociación Amigos de la Alcazaba y consensuada con todos los grupos políticos hace más de cinco años, pero lamentablemente, parece que a este equipo de Gobierno le importa poco o nada lo que se vota en el Pleno”, ha sentenciado el concejal liberal.