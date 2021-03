Sucesos Ampliar El 112 gestiona 471 emergencias durante el Puente del Día de Andalucía en Almería martes 02 de marzo de 2021 , 13:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Las incidencias más habituales han sido las asistencias sanitarias y los casos relacionados con la seguridad ciudadana





El servicio Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta, ha gestionado 471 incidentes en la provincia de Almería durante el Puente del Día de Andalucía, desde las 15:00 horas del viernes 26 de febrero hasta las 00:00 horas del lunes 2 de marzo. Esta cifra supone el 6,74% del total de las 6.983 incidencias coordinadas en toda Andalucía durante estos días festivos y un 22,9% menos de emergencias atendidas en el 112 de Almería durante el mismo periodo del 2020, cuando se gestionaron 611 avisos. Este descenso se debe a las restricciones de movilidad vigentes por el Estado de Alarma a causa de la pandemia de la Covid-19.



Las incidencias más habituales han sido las asistencias sanitarias (221) y las relacionadas con la seguridad ciudadana (98). Les siguen los accidentes de circulación (32), las incidencias de tráfico (27), los incendios (24) y las solicitudes de rescate y asistencia de animales (18). El resto de incidentes coordinados se han debido a requerimientos de servicios sociales, rescates y salvamentos, entre otros.



Durante el puente del día de Andalucía, Almería ha sido la sexta provincia con un mayor número de emergencias atendidas, solo por delante de Jaén (449) y de Huelva (374). El mayor número de avisos se ha gestionado en Sevilla (2.280), a la que siguen Málaga (1.216), Granada (864), Cádiz (820) y Córdoba (509).



En el recuento por capitales de provincia, Almería ha sido la quinta de la comunidad, con 139 emergencias coordinadas. Sevilla y Málaga, con 1.239 y 450 casos respectivamente, han sido las capitales con mayor actividad en cuanto a número de requerimientos atendidos. Después se sitúan las capitales de Córdoba (272) y Granada (249), y por detrás de Almería se encuentran las ciudades de Huelva (125), Jaén (87) y Cádiz (58)



La franja horaria con más volumen de trabajo durante este puente festivo ha sido la comprendida entre las 19.00 y las 20:00 horas del sábado 27 de febrero, cuando se llegaron a gestionar hasta 216 emergencias en una hora en toda la región andaluza. Atención gratuita y multilingüe El 112 es un servicio público que, a través de un teléfono único y gratuito, atiende de forma permanente en toda Andalucía cualquier situación de urgencia y emergencia en materia sanitaria, de extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil. Emergencias 112 ofrece un servicio de atención multilingüe en inglés, francés, alemán y árabe, además de en castellano para garantizar la cobertura de todas las situaciones de emergencia que se produzcan en el territorio andaluz.

