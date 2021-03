Sucesos Ampliar Investigado por cazar “perdiz roja con reclamo” sin licencia de armas martes 02 de marzo de 2021 , 13:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Además, los agentes comprueban que no tenía autorización del titular del coto, que carecía de seguro y que la escopeta que portaba era propiedad de su hemano



La Guardia Civil de Almería, investiga a un varón de 55 años, como presunto autor de un delito de tenencia ilícita de armas, cuando es sorprendido en un puesto de caza, con una escopeta, careciendo de licencia de armas. También se ha propuesto para sanción como infractor al Reglamento de la Ley de Caza al carecer de seguro y autorización del titular del acotado.



Los agentes de la Guardia Civil, que se encuentraban prestando servicios propios de control cinegético, en los diversos cotos de caza ubicados en el municipio de Níjar (Almería), observan a una persona con una escopeta, dentro de un puesto de caza, que está practicando la modalidad de “perdiz roja con reclamo”.



Cuando los agentes proceden a identificar al cazador, comprueban que no está vigente la autorización del titular del coto, que carece de licencia de armas de fuego, de licencia de caza, del seguro obligatorio y de la guía de pertenencia del armas; debido a que, con anterioridad a estos hechos, le habían retirado toda la documentación, por haber estado detenido al conducir un vehiculo careciendo de la correspondiente licencia de conduccción.



Como resultado de esta actuación, la Guardia Civil procede a investigar a una persona como presunto autor de un delito de tenencia de arma de fuego reglamentada (tipo Escopeta). Además, de las propuestas de sación a las infracciones de, cazar careciendo de licencia, sin seguro obligatorio y sin la debida autorización del titular del acotado. Todas ellas tramitadas a la Delegación de Desarrollo Sostenible, por infracción al Reglamento de caza de Andalucia.



Así mismo, el hermano y titular del arma utilizada por el investigado, ha sido propuesto para sanción por infraccción a la ley de Seguridad ciudadana en concordancia con el reglamento de armas.



Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Decanato de los Juzgados de Almería. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.