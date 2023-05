Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería El 24,3% de la población almeriense reside en zonas rurales Xenia Castro Más artículos de este autor Por miércoles 03 de mayo de 2023 , 07:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía ha publicado una clasificación del grado de urbanización en la región, que revela que el 44,3% de la población andaluza vive en centros urbanos, mientras que el 38% reside en agrupaciones urbanas. Además, el tamaño medio de las viviendas en Andalucía es de menos de 97 m², pero aumenta a 112 m² en áreas rurales. También se observa un desequilibrio entre hombres y mujeres en las zonas rurales. Tan solo el 24,3% de la población de Almería reside en celdas de malla rurales, mientras que un 32,8% reside en centros urbanos y un 42,9% en agrupaciones urbanas según la Clasificación del Grado de Urbanización del territorio andaluz a 1 de enero del año 2021 realizado por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Esta clasificación, trata de “caracterizar la intensidad del asentamiento de la población en la Andalucía habitada”, según el IECA. Y, siguiendo los últimos trabajos publicados por Eurostat, la clasificación se ha ampliado a 7 categorías, las cuales permiten “profundizar en algunos ámbitos en los que la clasificación inicial creaba grupos bastantes heterogéneos”. En Andalucía, un 44,3% de la población, reside en centros urbanos, un 38% en agrupaciones urbanas y un 17,7% en celdas rurales, pero con esta nueva clasificación se obtiene más información, ya que del 38% de habitantes, un 73,4% lo hace en agrupaciones urbanas densas, es decir, más de la mitad reside en entornos con alta densidad de población pero que no alcanzan el umbral de los 50.000 habitantes necesario para que se consideren centros urbanos. Por otra parte, el tamaño del 50% de las viviendas en Andalucía tienen menos de 97 m2 de superficie construida, en centros urbanos disminuye a los 88 m2, y aumenta en agrupaciones urbanas (102 m2) y en áreas rurales (112 m2). En el centro urbano de Almería, la vivienda más frecuente está entre los 75 y los 85 m2 con un 14,4%, seguido de las viviendas de 96 a 105 m2, con un 13,1%. En las agrupaciones rurales y en las agrupaciones urbanas es donde se encuentran las viviendas con más superficie construida. Y es que según este informe de IECA, la media del tamaño de viviendas del centro urbano Vícar y Roquetas es de 93 m2 y en la agrupación urbana La Mojonera / Roquetas de Mar es de 84 m2. En San Agustín (El Ejido), que se trata de una agrupación rural, el tamaño de las viviendas aumenta, situándose así con una mediana de 111 m2 . Aún así, nos encontramos también con agrupaciones rurales con una media de tamaño de las viviendas más bajo, como La Envía (Vícar), donde la media de las viviendas es de 59 m2, o Balerma, en El Ejido, con una media de 85 m2. El estudio señala que en Andalucía los centros urbanos costeros presentan más viviendas de tamaño inferior, y de mayor tamaño en el centro interior. Como también destaca un mayor número de pisos en los centros urbanos con el 80,9%, mientras que tan solo el 19,1% son casas. Y por el contrario, en las agrupaciones rurales, predominan las casas (75,9%), mientras que tan solo el 24,1% son pisos. Otra característica de la población rural, es que según el IECA, existe un desequilibrio entre hombres y mujeres, inclinándose en su mayoría hacía el primero. En Almería se acentúa más, con 88 mujeres por cada 100 hombres en celdas de malla rural y 91 mujeres por cada 100 hombres en celdas de agrupaciones urbanas. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

