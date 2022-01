Economía El 8 de enero comienza en Almería la Marcha Blanca andaluza de Atención Domiciliaria jueves 06 de enero de 2022 , 17:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La marcha blanca recorrerá todas las provincias de Andalucía en CATORCE ETAPAS y tiene prevista su llegada a Sevilla ante el Palacio de San Telmo el próximo 8 de abril, día que coincidirá con una jornada de huelga general en el sector de Atención Domiciliaria SAD (ayuda a domicilio). Las catorce caminatas que nos llevarán desde Almería a Sevilla tienen por objeto GRITAR a la ciudadanía las condiciones sociolaborales que padece el colectivo de Atención Domiciliaria en Andalucía, el hartazgo, la desprotección y la invisibilización de este servicio esencial para la ciudadanía que ocupa a más de 22000 profesionales sociosanitarias en nuestra comunidad autónoma, la mayoría mujeres. El SAD mayoritariamente ha sido puesto por los Ayuntamientos andaluces en manos de empresas privadas que se lucran con la Dependencia y que con beneficios millonarios explotan literalmente a las personas que atienden a nuestros mayores y dependientes, fijándoles condiciones laborales leoninas y abusivas, sin respetarse los convenios colectivos de aplicación y poniendo en riesgo tanto a personas usuarias como a las propias profesionales al racanear en la dotación de los EPI´s y medidas de protección frente al COVID, como lo demuestra que las auxiliares del SAD sean el segundo colectivo andaluz con mayor índice de contagios del coronavirus. El SAD de CGT Andalucía exige que el colectivo deje de ser de “USAR Y TIRAR”, se le reconozca la profesionalidad como personal sociosanitario que son y la dignificación profesional con condiciones laborales, de prevención de riesgos y salariales acordes a la responsabilidad y buen hacer que desempeñan en todos y cada uno de los municipios andaluces. Las reivindicaciones básicas que nos llevan a patear toda Andalucía, porque NO SOMOS INVISIBLES, SOMOS TRABAJADORAS/ES DEL SAD, son: a)Dotación de EPI´S suficientes, de calidad y homologados a todas las trabajadoras/es del sector como los que están preceptuados para el personal de hospitales y residencias de mayores. b)Eliminación de las contratas y subcontratas del SAD, pasando a ser servicios públicos municipalizados, eliminando con ello la precarización del empleo y el lucro de empresas privadas que sin exponer absolutamente nada se enriquecen a costa de los presupuestos públicos. c)Adaptación de los puestos de trabajo de las trabajadoras en situación de embarazo desde el mismo momento en que se comunique por estas a las empresas, como prevención y protección tanto para la madre como para el feto. d)Eliminación de las listas de espera de personas dependientes con necesidades de ayuda a domicilio y fomento e implantación generalizada de este servicio social. e)Establecimiento de un valor mínimo neto por hora de trabajo para las auxiliares de ayuda a domicilio en 10€/h. f)Establecimiento de la jornada completa para el sector en 35h semanales máximo y la jornada mínima a tiempo parcial en 25h semanales. g)Compensación económica de las jornadas partidas con un 33% del salario base y limitación a un solo corte de la jornada diaria facilitando la conciliación laboral y familiar, no pudiendo existir en el corte más de 60 minutos de interrupción de su jornada. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.