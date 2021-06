El 85% de los invernaderos de Almería no tiene seguro

martes 01 de junio de 2021 , 15:18h

Son datos de ASAJA que advierte que la posibilidad de sufrir daños es muy elevada por las adversidades climáticas o enfermedades





Apenas el 15% de la superficie de invernaderos en Almería se encuentra asegurada a través del sistema de seguros agrarios, porcentaje similar en el caso de la producción. Unas cifras que todavía están lejos de ser aceptables, y eso a pesar de la mejoría experimentada el año pasado, con un incremento del 16% en la superficie, y un 14,5% en la producción asegurada.



ASAJA considera que el aseguramiento necesita un impulso y en este sentido resulta fundamental el apoyo de las Administraciones, no sólo en la apuesta por subvencionar el coste de las pólizas, que se han incrementado para este plan y que supondrán un importante apoyo económico especialmente en la contratación de los módulos 2,3 y P; sino además en seguir mejorando y adaptando el seguro para que se convierta en una herramienta eficaz para el agricultor y responda mejor a sus necesidades.



Como cada año el 1 de junio comienza la campaña de aseguramiento de los cultivos de hortalizas en invernadero. En este punto desde ASAJA queremos recalcar que ahora que se empiezan a planificar las siembras y se realizan las plantaciones más tempranas, para aquellas siembras que se vayan a realizar desde hoy y hasta el 31 de julio la cobertura de virosis sólo puede ser incluida en pimiento, debiendo en este caso realizar su póliza en un plazo máximo de 15 días desde el comienzo del trasplante. Para el resto de producciones sólo podrán ser incluidos daños como el pedrisco, viento, inundación etc. Y ya para las siembras a realizar desde el 1 de agosto podremos incluir la cobertura de virosis en todos los cultivos, teniendo como fecha tope para la contratación de este riesgo el 15 de septiembre.



ASAJA recuerda que la virosis sigue siendo el siniestro más frecuente en el sector hortícola de la provincia motivando los 50,4% de los siniestros registrados el año pasado. De ahí que el 48% de las pólizas que se realizaron incluyeran esta cobertura. Pero además queremos destacar que las heladas son el riesgo climático que mayores daños ocasionó el año pasado, con un 23% del total de los siniestros, seguido por el viento y los fenómenos incluidos en el apartado de resto de adversidades climáticas (ejemplo falta de cuajado). Por eso recordamos que es importante tener incluido el riesgo de helada en la póliza, con el objetivo de tener protección especialmente en los momentos centrales de la campaña que es cuando suele producirse y debido a la frecuencia con la que ocurre.



La presencia de catástrofes o temporales son cada vez más frecuentes y desgraciadamente llevamos dos años comprobándolo. Por este motivo se incrementaron las contrataciones de pólizas en 2020. Destacable es el incremento producido en la comarca de Níjar, que como bien sabemos sufrió importantes daños a causa de inclemencias como la DANA de septiembre de 2019 y la borrasca Gloria en 2020, de hecho, el incremento del aseguramiento producido el año pasado en esta zona es del 35%.



Si atendemos a los cultivos el pimiento es el cultivo más asegurado, seguido del tomate, constituyendo ambos el 63% del total de la producción asegurada, le sigue el pepino con un 15% del total. El aseguramiento es más bien residual en cultivos como melón o sandía, a pesar de que ésta es el segundo producto en superficie en la provincia.



Precisamente, por las numerosas incidencias que pueden llegar a ocurrir a lo largo de una campaña de producción tan larga como lo es la hortofrutícola en la provincia ASAJA recomienda además de proteger las estructuras, asegurar la producción y elegir el módulo y las coberturas que mejor salvaguarden la cosecha. “Es cierto que cada vez más las estructuras se encuentran aseguradas afortunadamente, pero lo cierto es que en caso de inundación, o si se produce una helada la única solución si no se tiene seguro de cosecha es el arranque, y eso si se produce en los primeros meses de la campaña, o antes incluso de iniciar la recolección puede suponer un desembolso económico importante por ello es importante también tener en cuenta la opción del seguro de cosecha”, señala Miguel Ángel Serrano, técnico de ASAJA-Almería Además, en caso de ocurrir una catástrofe como lo ha sido Filomena o por una inundación, los afectados si no tienen seguro se encuentran totalmente desprotegidos ya que no se otorgan ayudas ante fenómenos que pueden ser asegurados, con lo que hay que pensar bien el nivel de riesgo que se asume cuando se elige la opción de dejar totalmente desprotegida la cosecha durante tantos meses. Es cierto que el seguro es mejorable y que necesita mejorar y avanzar en algunas cuestiones pero es mucho más arriesgado correr el riesgo, especialmente porque estamos viendo que cada vez los fenómenos meteorológicos adversos son cada vez más frecuentes.



A lo largo de este verano y hasta que se cierre el período de contratación, a finales de octubre, los técnicos de ASAJA irán informando a los agricultores mediante reuniones, visitas a explotaciones y asesoramiento individualizado sobre ésta y el resto de líneas que se encuentran abiertas en estos momentos como son la de hortalizas al aire libre de otoño-invierno o cítricos.