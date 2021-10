El Acebuche tiene 470 celdas bloqueadas por falta de personal

miércoles 27 de octubre de 2021

El sindicato CSIF señala que hay cuatro módulos donde no se puede ingresar a ningún preso más porque no hay trabajadores para atender estas instalaciones





La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, alerta de la situación insostenible de la prisión de El Acebuche, cuyas instalaciones tiene bloqueadas 470 celdas, divididas en cuatro módulos, por la alarmante falta de personal. El sindicato considera inadmisible que no se pueda ingresar ningún preso más porque no hay trabajadores para atender este espacio.



En concreto, esta falta tan acuciante de empleados públicos en la cárcel almeriense hace que en el Departamento de Ingresos los internos estén pasando periodos de hasta 10 días, cuando lo habitual es que la estancia no se prolongue más de 24 horas. Por otro lado, este espacio también está siendo utilizado para que los presos que han vuelto de permiso pasen la cuarentena, siendo unas instalaciones que están muy por encima de la ratio establecida.



Ante esta situación, el responsable de Administración General del Estado de CSIF Almería, Pepe Hernández, se muestra preocupado por dónde van a ser ubicados, por ejemplo, los más de 20 detenidos de la Operación Romelina que, de momento, se encuentra en la Comandancia de Almería. “La coyuntura en la que se encuentra la prisión es totalmente inadmisible, por lo que es una prioridad absoluta el incremento de la plantilla, no solo para prestar este servicio público, sino también para garantizar la seguridad de todos los trabajadores y trabajadora del Acebuche. La cárcel se ha quedado sin personal para atender a todos los nuevos ingresos por falta de efectivos, mientras que hay casi 500 celdas cerradas”, ha subrayado.



En esta línea, Hernández recuerda que CSIF no va a volver a tolerar ningún tipo de hacinamiento de presos en la prisión. “Esa batalla ya la ganó el sindicato hace uno años y no vamos a permitir que se dé ni un paso atrás. Llegaremos hasta donde tengamos que llegar si la Administración autoriza u ordena que en celdas de 6 metros cuadrados haya tres presos en lugar de dos”, ha puntualizado.



Por todo ello, la central sindical exige una adecuada dotación de personal para atender a la comunidad carcelaria de Almería. “CSIF lleva reclamando hace más de un lustro una falta de más de un centenar de trabajadores en el Acebuche, pero actualmente la realidad de la prisión es absolutamente intolerable, poniendo en peligro la convivencia de la cárcel y, por tanto, la seguridad de los internos y de toda la plantilla”, ha concluido el responsable de Administración General del Estado.