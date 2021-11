Almería El Aeropuerto de Almería pone en servicio una sala de lactancia martes 02 de noviembre de 2021 , 15:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia





El Aeropuerto de Almería acaba de incorporar una sala de lactancia a la oferta de servicios que tiene a disposición de sus usuarios. Con 11 metros cuadrados de superficie, la sala se encuentra junto al vestíbulo de facturación del edificio terminal y su adecuación ha requerido una inversión de 10.235,76 euros.



Este nuevo espacio se ha equipado con mobiliario acorde a su uso, además de microondas, cambiador, zona para la higiene y dispensador de hidrogel, entre otras prestaciones.



La nueva sala de lactancia estará disponible durante todo el horario operativo del aeropuerto y se podrá utilizar previa solicitud en la oficina de atención al pasajero, frente al filtro de seguridad por el que se accede a la zona de embarque.

