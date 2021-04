Capital El alcalde acompaña a las hermandades que procesionan cada Jueves Santo viernes 02 de abril de 2021 , 11:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Encuentro, Silencio, Rosario del Mar y Angustias El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado a las hermandades que, de no ser por el COVID, hubieran procesionado este Jueves Santo por las calles de la capital: Encuentro, Silencio, Rosario y Angustias. Acompañado por el concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, así como por el presidente de la Autoridad Portuaria, con quien ha coincido en Rosario del Mar, ha realizado una ofrenda floral, en nombre de todos los almerienses, a las imágenes titulares. El regidor ha tenido, además, la oportunidad de saludar personalmente a los hermanos mayores de cada hermandad: Manuel Cerejido (Encuentro); Juan Benavides (Silencio), Rafael Morcillo (Rosario del Mar) y David Colomera (Angustias). En esta última, Fernández-Pacheco ha conocido al capataz perpetuo de hermandad, don Antonio, con quien ha compartido sensaciones de esta Semana Santa tan diferente. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

