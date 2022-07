Capital El alcalde agradece a los médicos su trabajo en favor de los almerienses durante la pandemia sábado 02 de julio de 2022 , 17:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Colegio de Médicos de Almería aprovecha el acto oficial para nombrar ‘miembro de honor’ al alcalde de Roquetas, Gabriel Amat El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha acompañado a los médicos en las celebraciones en honor a su patrona, la Virgen del Perpetuo Socorro, y ha agradecido a estos profesionales, "en nombre de todos los almerienses", el trabajo de los médicos en estos dos años de pandemia: “Gracias por la atención, por la cercanía, el compromiso profesional y el riesgo que muchos habéis corrido para cuidarnos e incluso salvarnos la vida”, ha reconocido. Asimismo, el alcalde ha señalado que “si algo hemos aprendido de esa pandemia es la importancia de tener un sistema sanitario fuerte, en el que vosotros, los sanitarios, sois imprescindibles”. Además, ha afirmado que “sin salud, no hay absolutamente nada”. "Sois referencia permanente para el conjunto de la sociedad", ha asegurado Fernández-Pacheco, que ha insistido en el agradecimiento al colectivo por la labor asistencial y también investigadora, y por haber conseguido que “Almería sea una ciudad de referencia en muchas áreas de la salud y de la atención sanitaria”. Lo ha hecho en la sede colegial que se ha llenado de facultativos y familiares, además de miembros de otros colegios profesionales almerienses. Antes de terminar su intervención, el alcalde ha expresado su orgullo por "la suerte que tiene Almería de contar con magníficos profesionales de todas las especialidades". Ha aprovechado, además, para felicitar a su homólogo de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, que ha sido nombrado ‘Miembro de Honor’ del Colegio de Médicos, de quien ha resaltado su “perseverancia” para que, por fin, se esté construyendo el hospital de Roquetas; y a todos los distinguidos, a los que ha agradecido “disfrutar de una noche tan emotiva”. El presidente de los médicos almerienses, el otorrino Francisco José Martínez-Amo, ha aprovechado el acto para nombrar 'Colegiado de honor' a los facultativos ya fallecidos Blas Carrillo López y Miguel Lorente Carillo, y 'Miembro de honor' del órgano colegial almeriense a Gabriel Amat, así como se ha distinguido al delegado de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, y a Antonio J. Nievas Soriano, por la “magnífica gestión” de la pandemia en Almería, hacia los que el alcalde ha tenido palabras de reconocimiento por “su excelente labor en unos tiempos tan complicados”. Martínez-Amo ha querido concluir este acto con un sentido aplauso de todos los presentes “en recuerdo de todos los médicos que han perdido la vida durante la pandemia”. En el marco del acto, la junta directiva del Colegio Oficial de Médicos de Almería ha hecho entrega de los premios de investigación médica y del certamen de casos clínicos de médicos residentes. En concreto, el alcalde de Almería ha hecho entrega de los premios a ‘Mejor expediente MIR’. Por su parte, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha agradecido al Colegio de Médicos esta importante distinción que supone “un honor para mí al igual que mi felicitación a todos los profesionales de la medicina que han recibido este reconocimiento” . El alcalde ha destacado el importante papel de los profesionales sanitarios durante estos dos últimos años y ha señalado la satisfacción de comprobar cómo las obras de construcción del Hospital de Roquetas de Mar ya son una realidad para impulsar una infraestructura sanitaria necesaria para un municipio cuya población supera los 100.000 habitantes” El delegado de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Juan de la Cruz Belmonte, ha mostrado su profundo agradecimiento a un "Ilustre Colegio por el que siento tanta admiración. Tengo una deuda con vosotros por la encomiable labor que habéis hecho durante los años de pandemia y que tanto me ha ayudado en la gestión". Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

