Capital El alcalde anima a participar en el Sorteo de Oro de Cruz Roja jueves 28 de abril de 2022 , 20:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco presenta la campaña ‘Oro parece, Cruz Roja es’ con el presidente de la institución en Almería, Antonio Alastrué, y recuerda que el premio es estar cerca de quien lo necesita El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha apelado al sentimiento de solidaridad almeriense con el ánimo de que sean muchos los que participen en el Sorteo de Oro de Cruz Roja que esta campaña se presenta con el lema ‘Oro parece, Cruz Roja es’. Así lo ha subrayado en la presentación del sorteo, que se celebrará el 21 de julio y que repartirá hasta 3 millones de euros al primer premio. No obstante, tanto el primer edil, como el presidente de Cruz Roja en Almería, Antonio Alastrué, han insistido en que el mejor premio es “poder estar cerca de quienes más lo necesitan”. Fernández-Pacheco ha aprovechado la presentación oficial de la campaña del sorteo que cumple más de 40 años, para felicitar a Cruz Roja, sus trabajadores, socios y voluntarios por la importante labor que realizan a lo largo del año. Sólo en 2021, Cruz Roja atendió en la provincia de Almería a más de 122.000 personas. De hecho, el alcalde ha hecho hincapié en que Cruz Roja es uno de los “grandes colaboradores” del Ayuntamiento de Almería a la hora de estar cerca de quienes más lo necesitan. Algo que, en los últimos tiempos, ha dicho, ha demostrado aún más la importancia de tener una gran red de solidaridad. El Sorteo de Oro, ha dicho por su parte Alastrué, es una llamda a la solidaridad “porque al comprar un boleto del sorteo de Cruz Roja no sólo se opta a premios en oro. Los cinco euros que cuesta cada boleto ayudan a reducir la pobreza, a fomentar el empleo, a que los niños mejoren su acceso a la educación”. ‘Oro parece, pero es acompañar a los mayores; oro parece, pero es acompañar a las personas sin hogar”, ha detallado. “Y Cruz Roja está ahí gracias a la solidaridad de Almería por lo que pido colaboración porque comprando el boleto del Sorteo de Oro, estamos cerca de las personas”. Los premios Este sorteo 2022 es una “llamada a la solidaridad” y los boletos van acompañados de ilustraciones exclusivas de la artista Flavia Banana, por lo que son incluso boletos “para guardar”, ha dicho Alastrué, que ha recordado que el Sorteo de Oro reparte más de 11.700 premios, que superan los 7 millones de euros o su contravalor en oro. El primer premio está dotado con 3 millones de euros; 1 millón de euros, el segundo; 500.000 euros el tercer premio; 250.000 euros son para el cuarto premio y hay un quinto premio dotado con 100.000 euros. Además de estos cinco primeros premios, se reparten miles de premios a los números coincidentes con diferente serie a la premiada, o los coincidentes en las cuatro últimas cifras con diferentes cuantías. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

