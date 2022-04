Capital El alcalde asiste al Cristo de la Escucha y la procesión del Santo Entierro viernes 15 de abril de 2022 , 20:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Salen también en cofradía las hermandades de la Soledad y Caridad, a las que ha visitado esta mañana El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha asistido esta madrugada de Viernes Santo al Vía Crucis del Santo Cristo de la Escucha que a las cinco de la mañana ha comenzado desde la Catedral de la Encarnación su recorrido por el centro de la ciudad para regresar a la seo cerca de las siete y media tras el rezo de las catorce estaciones. El obispo de Almería, monseñor Antonio Gómez Cantero, ha presidido un Vía Crucis del que ha redactado las meditaciones y que ha congregado a miles de fieles a lo largo de un recorrido que ha transcurrido desde la Plaza de la Catedral por las calles Eduardo Pérez, Real, Gravina, Plaza Virgen del Mar, General Tamayo, Paseo de Almería, Ricardos, Plaza San Pedro, calle Real, Jovellanos, Mariana, Plaza de la Administración Vieja, calle Cervantes y, de nuevo, Plaza de la Catedral. A su paso por los diferentes templos, el Santo Cristo de la Escucha se ha encontrado con las imágenes de la Soledad (en la iglesia de Santiago) y de Rosario del Mar (en la basílica de la Virgen del Mar). El regidor se ha encargado de la lectura de la novena estación, que se ha meditado en Puerta Purchena. Entre los asistentes, el concejal delegado del Área de Agricultura y Deportes, Juan José Segura, o el presidente de la Agrupación de las Hermandades y Cofradías, Isaac Vilches. En la mañana de Viernes Santo, el alcalde ha querido visitar también a las tres hermandades que salen por la tarde y se ha acercado a sus templos a agradecer y animar a la Real e Ilustre Hermandad del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de los Dolores (Santo Entierro), en la Iglesia del San Pedro; la Ilustre Hermandad del Santísimo Sacramento y Nuestra Señora de los Dolores (Soledad), en la Iglesia de Santiago Apostol, y a la Humilde Hermandad de San Francisco de Asís y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de Caridad en su Traslado al Sepulcro María Santísima de las Penas y Santa Marta (Caridad), en Santa Teresa (Oliveros). A estas dos últimas no verá desde el Palco por el paso de la carrera oficial dado que procesiona en Corporación con el Santo Entierro. El primer edil ha conversado con sus hermanos mayores José Carlos Ibañez (Soledad), Fini Salvador (Santo Entierro), y María del Mar Botella (Caridad), así como con numerosos fieles que han aprovechado la mañana para visitar los pasos. La Corporación, en el Santo Entierro Como es tradición, el alcalde preside cada Viernes Santo a la Corporación municipal en la procesión del Santo Entierro, que sale desde la iglesia de San Pedro a las 19.20 horas con las imágenes de Cristo muerto en su sepulcro y Nuestra Señora de los Dolores, que recorren el Centro Históricos entre el fervor de los asistentes. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

