Capital El alcalde califica de jornada "histórica" la celebración en la Alcazaba del Consejo de Gobierno martes 11 de enero de 2022 , 17:53h Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco ha recibido al presidente y a los consejeros andaluces al pie del "principal referente patrimonial de los almerienses" y que, gracias a la inversión de la Junta, estará todo rehabilitado para 2024 El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha calificado de "jornada histórica" la celebración en la Alcazaba de Almería del primer Consejo de Gobierno de la Junta fuera de San Telmo (Sevilla) en este año 2022. Histórica no sólo porque la capital almeriense haya acogido la celebración del órgano de Gobierno andaluz, sino también por la inversión millonaria anunciada de más de 250 millones de euros para la provincia. Dos hechos que manifiestan que "Almería está por fin en la agenda de gobierno de Andalucía", ha remarcado. Como anfitrión, el regidor ha recibido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y a los consejeros andaluces, junto a la delegada del Gobierno andaluz, Maribel Sánchez, el subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente, y el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, a los pies del recinto amurallado que es, según ha apuntado Fernández-Pacheco, "el principal referente patrimonial de los almerienses". "Muy contento" se ha mostrado el alcalde no sólo por que se haya realizado en la capital almeriense, sino que, además, se haya celebrado con un orden del día "muy beneficioso en forma de inversiones y de apuesta por la ciudad y la provincia". Por lo pronto, el presidente de los andaluces ha asegurado que continuará invirtiéndose en el recinto amurallado que estará totalmente rehabilitado para 2024", según los datos manifestados por la Consejería de Cultura. Inversiones para la ciudad y la provincia Esta inversión, junto con otras que ya se están acometiendo o se van a llevar a cabo en la provincia, vienen a situar Almería en la agenda de la Junta de Andalucía, ha recalcado Moreno, que ha señalado cómo mientras continúe el Gobierno que él preside, "Almería estará presente". Ha anunciado además, nuevos retos para Almería en el futuro. Junto a la restauración completa de la Alcazaba o la conclusión este mes de enero de la integración tarifaria del transporte público urbano de Almería dentro del Consorcio Metropolitano de Transportes, con lo cual los usuarios de los autobuses urbanos podrán hacer uso de la tarjeta metropolitana, ya que Almería era la única capital andaluza en la que aún no era posible, Moreno ha enumerado otras inversiones, como el último tramo de la autovía del Almanzora o la recuperación del castillo de Vélez Blanco. Se van a acometer infraestructuras como un nuevo instituto en Almerimar (El Ejido) y el hospital de Roquetas de Mar. Otros de los acuerdos adoptados este martes en el Consejo de Gobierno tienen que ver también con Almería. Se trata de la aprobación de ayudas para jóvenes agricultores por valor de 80 millones de euros, la construcción de depuradoras de aguas residuales en El Ejido, Roquetas y Adra, la recuperación del cauce del río en Antas o la recuperación forestal en la sierra de Los Filabres y la Sierra Nevada almeriense. Alhama de Almería y Serón tendrán nuevos centros del Infoca y habrá dos subcentros más en Laujar y Abla. Inversión se va a acometer también en la recuperación de la posidonia en los fondos marinos de Cabo de Gata y se ha propuesto la elaboración de un Plan de Cadena de Valor para el sector de la piedra y el mármol. Asimismo, el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística, aprobado hoy también, implica una inversión de 72 millones de euros y en Almería irá destinado a planes en El Ejido, Níjar y el levante almeriense. En el ámbito sanitario, se ha dado luz verde a nuevas infraestructuras sanitarias: el edificio de consultas externas del Hospital Universitario Torrecárdenas y la ampliación del centro de salud Plaza de Toros, en la capital, además de otros en la provincia La Junta, ha dicho Moreno, se posicionará "siempre al lado del Ayuntamiento", de cara a solicitar la llegada de la alta velocidad a Almería, ha insistido el jefe del ejecutivo andaluz, que ha subrayado que "Almería necesita el AVE" y el Gobierno andaluz "presionará para que llegue cuanto antes". La primera, y hasta hoy, última vez que se había celebrado un Consejo de Gobierno de la Junta en Almería fue el 3 de junio de 2008 bajo la presidencia del socialista Manuel Chaves y muchas de las obras que anunció entonces las ha tenido que concluir el actual presidente, Juanma Moreno, en los tres años que lleva al frente de la Junta.

