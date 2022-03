Capital El alcalde clausura los talleres de envejecimiento activo sábado 12 de marzo de 2022 , 20:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Fernández-Pacheco ha comprobado la buena acogida de esta iniciativa después de dos años tan duros y ha anunciado que, tal y como se refleja en los Presupuestos, habrá una nueva edición El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha asistido este jueves a la clausura de los talleres que, sobre envejecimiento activo, han impartido profesionales de la enfermería, fruto de un convenio entre Ayuntamiento y Colegio de Enfermería de Almería, a más de un centenar de mayores de la ciudad. “Desde el Ayuntamiento de Almería apostamos por mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, especialmente de nuestros mayores, que tanto han aportado a la ciudad y a quienes en ella hoy vivimos”, ha señalado el primer edil, quien ha agradecido al Colegio de Enfermería y a su presidenta, María del Mar García, “la buena predisposición que tienen siempre para compartir su conocimiento y experiencia en actividades como esta”. Este programa, que tuvo una primera edición en 2019 y que se ha podido recuperar ahora, cuando ha mejorado la situación epidemiológica, con una aportación municipal de 5.000 euros, ha permitido que más de un centenar almerienses se formen sobre hábitos de vida saludables entre los meses de octubre y de marzo. Asimismo, el primer edil ha destacado “la gran acogida” que han tenido los talleres: “Después de una época tan complicada como la que hemos vivido, muchos han encontrado en esta actividad una manera de salir, de relacionarse y de aprender, por lo que todos estamos muy contentos”, ha señalado. Tanto es así que el alcalde, acompañado por la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana Paola Laynez, ha anunciado que habrá una nueva edición: “En el nuevo Presupuesto del Ayuntamiento ya tenemos una partida económica -6.000 euros- para volver a firmar este convenio y que esta actividad no pare y que llegue a todos los puntos de la ciudad, para que cada vez sean más las personas que puedan disfrutar de ella”, ha dicho. Los participantes, usuarios de los centros de mayores 500 Viviendas, Santa Isabel-Los Pinares y La Cañada y de los centros vecinales Fuentecica-Quemadero, Piedras Redondas y Regiones, han recibido formación acerca de cuidados básicos, nutrición, actividad física, ocio y tiempo libre, higiene del sueño, mejora de la autoestima, risoterapia, estimulación del cerebro y ejercicios de memoria, prevención de accidentes… Por su parte, la presidenta del Colegio de Enfermería, María del Mar García, ha agradecido la “buena predisposición” del Ayuntamiento “a colaborar siempre con el Colegio en todo lo que tiene que ver con la promoción de la salud entre los almerienses” y ha calificado de “éxito total” el haber reanudado este convenio, ya que “después de dos años encerrados, los mayores han disfrutado muchísimo”. Además, ha resaltado “el magnífico trabajo que han realizado los 14 enfermeros que han colaborado en estos talleres con los mayores, que son los que nos motivan a seguir realizando actividades de este tipo en pro de mejorar su calidad de vida en esta etapa”. Como colofón a este programa, los participantes han podido disfrutar de una merienda, a la que todos han asistido “con especial de ilusión” después de dos años de pandemia. El alcalde ha aprovechado para intercambiar impresiones con los profesionales enfermeros y los mayores participantes y tomar buena nota de sus sugerencias “para seguir haciendo de Almería una ciudad mejor para todos”. A la merienda también han asistido los concejales María Vázquez, Ana Martínez Labella, Carlos Sánchez, Margarita Cobos, Diego Cruz y María del Mar García Lorca, así como técnicos municipales del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana y trabajadores de los centros vecinales y de mayores, a los que el primer edil ha agradecido su implicación para que este tipo de actividades se desarrollen con éxito. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

