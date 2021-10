Capital El alcalde comparte charla con los residentes de Nuestra Señora de la Esperanza miércoles 13 de octubre de 2021 , 19:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Acompañado por la concejala delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, el regidor ha visitado el centro residencial y conocido los protocolos activados frente al COVID-19



El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha compartido charla con los usuarios de la residencia Nuestra Señora de la Esperanza y los del centro de día en una visita en la que ha estado acompañado por la concejala delegada del área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, y en la que ha aprovechado para saludar a los residentes y trabajadores, con los que ha valorado el esfuerzo y sacrificio realizado durante los meses de pandemia por COVID-19.



La directora de la residencia, Curra Hernández Lao, ha apuntado que hoy son 144 los residentes y ha explicado al alcalde los protocolos activados frente al coronavirus y cómo ha afectado a los residentes, distribuidos por zonas sin contacto entre ellas. Los usuarios del centro de día, con 45 plazas, tuvieron que dejar de acudir.



El primer edil ha agradecido la invitación para visitar la residencia y les ha animado a seguir trabajando con la misma ilusión. A los residentes les ha acompañado un rato esta mañana de miércoles y les ha agradecido su bienvenida. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

