Capital El alcalde comparte una convivencia con los vecinos de Retamar y El Toyo domingo 12 de diciembre de 2021 , 20:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco ha asistido a la paellada, al aire libre y con todas las medidas de seguridad, organizada por la Asociación de Vecinos y Comunidades Retamar-Toyo junto al Edificio Telvent El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha asistido este domingo a la “estupenda” jornada de convivencia vecinal organizada por la Asociación de Vecinos y Comunidades Retamar-Toyo en los jardines junto al Edificio Telvent, donde se encuentra ubicada su seda. Acompañado de los concejales Paola Laynez, Juan José Alonso, Diego Cruz, Sacramento Sánchez y María del Mar García Lorca, el alcalde ha disfrutado de las actividades propuestas por la asociación, entre las que ha destacado una paella gigante para almorzar. El primer edil ha resaltado el “buen ambiente” de la jornada, en la que han participado más de un centenar de personas, y la “excelente colaboración” por parte de la asociación, entre las que ha destacado la figura de Vicente Monserrat y Elena Hernández, presidente y secretaria, respectivamente, para seguir mejorando estos barrios de la ciudad. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

