Capital El alcalde comparte una tarde de juegos con los niños del Club Deportivo Padre Huelin martes 15 de marzo de 2022 , 18:28h Escucha la noticia Fernández-Pacheco ha puesto en valor "la labor integradora que realizan desde el club" y ha visitado el barrio con algunos de sus vecinos para conocer sus necesidades y atenderlas a la mayor brevedad El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado al Club Deportivo Padre Huelin, en el barrio de Piedras Redondas-Los Almendros, donde ha compartido una tarde de juegos con más de una veintena de niños y sus familias. Acompañado de las concejalas de Familia Igualdad y Participación Ciudadana, Sostenibilidad Ambiental y Seguridad y Movilidad, Paola Laynez, Margarita Cobos y María del Mar García Lorca, el primer edil ha puesto en valor "la gran labor integradora, que a través del deporte, realiza el club, con más de 100 familias del barrio". Asimismo, ha destacado el trabajo altruista de su presidente, Cristóbal Hernández, y de toda su Junta Directiva, formada por padres y, sobre todo, madres, del barrio de Piedras Redondas y Los Almendros, como Isabel, Maica, Belén, María José, Tere, Sonia, Silvia, Toñi o Maquilla, que hacen "una labor magnífica con el único objetivo de mejorar su barrio para todos los vecinos que viven allí, por lo que desde el Ayuntamiento estamos a su lado y cuanta con toda nuestra colaboración". Además de conocer a los niños del Padre Huelin y uno de sus juegos estrella, el 'klask', el alcalde ha recorrido las calles del barrio en compañía de algunos vecinos para tomar nota de sus necesidades, a lo que se ha comprometido a atender a la mayor brevedad.

