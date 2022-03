Capital El Ayuntamiento organiza un foro turístico para impulsar el sector martes 15 de marzo de 2022 , 18:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Más de 50 empresas se citan en El Toyo para abordar el futuro de la industria Almería se convertirá este jueves, 17 de marzo, en el punto de partida de la recuperación del sector turístico con el MeetinLEI, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento para que la ciudad sea punta de lanza ese crecimiento de la mano de los principales agentes de la industria. El Palacio de Exposiciones y Congresos Cabo de Gata-Ciudad de Almería, en El Toyo, acogerá el encuentro que contará con la participación de más de medio centenar de empresas. El concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, ha destacado que “queremos liderar la recuperación del sector con todo el potencial de nuestra ciudad y entendemos que debemos hacerlo apoyándonos en las empresas, hoteles, el Puerto y el resto de instituciones porque el turismo es el principal motor económico de la capital”. Asimismo, ha explicado que el objetivo es “aunar esfuerzos, hacernos fuertes y que los sectores público y privado vayamos unidos en un momento clave”. En el encuentro se van a abordar los avances en digitalización que la ciudad ha experimentado como destino turístico, el proyecto suscrito con Amadeus para analizar el perfil de los visitantes y ofrecer una experiencia a la carta, las certificaciones de calidad y la importancia de los fondos europeos en la reconstrucción del sector. Además, se van a tratar las principales líneas del Plan Turístico de Grandes Ciudades, así como la integración de Almería en los sistemas de calidad para la mejora integral de sus servicios turísticos y las novedades de la temporada de cruceros que arranca este fin de semana. En suma, se ha configurado una jornada para trazar líneas de trabajo y enriquecer la oferta de la capital con las aportaciones de los profesionales del sector. Tras la bienvenida del alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, se ha previsto la participación de David Ramírez, que ahondará en el sistema de calidad Sicted; Ana Arribas, que presentará la herramienta Amadeus y su integración en la web municipal; y otros representantes de instituciones y fundaciones. Por último, el foro concluirá con un networking para que las empresas puedan intercambiar ideas y proyectos y establecer líneas de colaboración para darse a conocer y completar la oferta turística. De este modo, el Ayuntamiento pretende asentar las bases para el futuro del sector y que Almería sea el punto de encuentro para establecer esa hoja de ruta. De hecho, la intención del Consistorio es que el MeetinLEI pueda celebrarse todos los años. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

