Capital El alcalde confirma al Tercer Sector que mantendrá el plan de ayudas miércoles 03 de febrero de 2021 , 17:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco y la concejala Paola Laynez comparten un encuentro digital con una treintena de asociaciones para compartir necesidades e iniciativas durante la pandemia



La reducción de la brecha digital entre personas con discapacidad, la revolución tecnológica en la que está inmerso el tercer sector y la apuesta por el empleo inclusivo en el ámbito de la administración pública son sólo algunos de los asuntos que, sobre la mesa, se han abordado en la última de las reuniones telemáticas que el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha mantenido con una treintena de asociaciones del Tercer Sector. Un encuentro que está siendo periódico desde el inicio de la pandemia y que tiene como objetivo conocer de primera mano las necesidades de estas asociaciones y de sus usuarios para, desde las competencias municipales, darles la mejor y más rápida respuesta.



Acompañado por la concejala delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, además de por varios técnicos municipales, el alcalde ha vuelto a agradecer al Tercer Sector el gran trabajo que realiza con tantos almerienses con capacidades diferentes y les ha reconocido una labor “que llega a donde las administraciones públicas muchas veces no llegan”, al tiempo que se ha comprometido “a seguir manteniendo el plan de ayudas que garantice la atención a las personas con discapacidad”.



Conocer las necesidades de las asociaciones, ponerlas en común y buscar, entre todos, puntos de apoyo para que las terapias, los programas y las propuestas de los colectivos salgan adelante es una de las finalidades de estos encuentros en los que cada entidad explica su situación actual, expone las iniciativas que, frente al COVID, aplica para continuar con su apoyo a las familias y los usuarios (enfermos o personas con capacidades diferentes) y plantea posibles soluciones a problemas puntuales, sobrevenidos durante la pandemia u otros estructurales.





A por la inclusión total

Acercarse a las asociaciones del Tercer Sector, conocer más sobre ellas y escuchar sus propuestas es “la mejor manera de poder ayudarlas con el objetivo de hacer de Almería una ciudad cien por cien inclusiva”, asegura el alcalde, que entiende que el apoyo a estos colectivos, con los que en 2020 se firmaron más de una veintena de convenios por valor de más de 250.000 euros para que pudieran continuar con su actividad, mejorar la conexión telemática con sus usuarios y favorecer las terapias, también on line, es necesario. Necesidades dirigidas, también a eliminar barreras, acceder a un empleo, una vivienda y un ocio totalmente inclusivo.



En este marco, el alcalde recuerda que “las administraciones no sólo tienen que ayudar a quienes más lo necesitan, sino ayudar a quienes ayudan a los demás”. Así lo ha repetido Fernández-Pacheco en el marco de esta última reunión, en la que ha reiterado la intención del Ayuntamiento de mantener un plan de ayudas para el Tercer Sector.



Un plan que en 2020 logró, a través de diferentes programas impulsados por las distintas asociaciones, mejorar la atención prestada a más de un millar de personas con el refuerzo de terapias domiciliarias o la puesta en marcha de programas con los que seguir ayudando, más si cabe en una situación tan extraordinaria como la actual.



Y es que, “la discapacidad no se suspende con el COVID, por lo que es obligación de todos que estas personas estén atendidas”. Conscientes de las dificultades presupuestarias, todas las asociaciones reunidas han agradecido que el Ayuntamiento “esté pendiente de ellas” y han puesto en valor unos encuentros que les permite, además, saber cómo otras entidades solventan los mismos escollos y conocer qué recursos de otros colectivos pueden también ayudarles a seguir adelante. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

