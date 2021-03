Capital El alcalde confirma la continudad de las obras del mirador del Cerro de San Cristóbal jueves 11 de marzo de 2021 , 16:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Fernández Pacheco subraya la apuesta del Ayuntamiento por su recuperación y puesta en valor “turística y patrimonial”



El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado el Cerro de San Cristóbal tras las obras rehabilitación del mirador que acoge la imagen del Sagrado Corazón, unos trabajos ejecutados por el Ayuntamiento de Almería con una inversión de casi 50.000 euros y que forman parte del proyecto integral que el Ayuntamiento viene ejecutando en el entorno del espacio comprendido entre La Alcazaba, La Hoya y San Cristóbal. Fernández-Pacheco ha anunciado la continuidad de las actuaciones sobre la zona, en concreto en los accesos al monumento y acondicionamiento de la ladera, “para su puesta en valor como recurso turístico”.



El primer edil ha reconocido esta zona como una de las “más valiosas desde el punto de vista patrimonial de la ciudad” y ha adelantado los planes municipales “inmediatos” para este entorno, concretados en la mejora de los accesos al monumento. Así ha dado cuenta de la aprobación, hoy en la comisión ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, del contrato para la dirección de obra, coordinación de seguridad y salud y redacción del proyecto para la mejora del acceso al monumento de San Cristóbal y el acondicionamiento de la ladera que lo rodea.



La contratación se realiza mediante procedimiento negociado sin publicidad, aprobándose un gasto de 67.760 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de cuatro meses. “El objetivo de esta actuación es la creación de un sendero peatonal y panorámico que queremos llevar hasta los pies de la calle Pósito y el barranco de La Hoya, mejorando la accesibilidad a uno de los puntos que ofrecen una magnifica visión de la ciudad”, ha explicado Fernández-Pacheco.



Tras la visita que ha girado para conocer el resultado del entorno del Sagrado Corazón, junto a la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martinez Labella, y responsables de la empresa encargada de su ejecución, 'Grupo Tecnón', el alcalde ha recordado que “queda pendiente también la actuación prevista por el Obispado para la mejora del propio monumento”, coronando así las diferentes actuaciones que en el marco del “ambicioso” Plan Alcazaba-La Hoya-San Cristóbal han visto culminados proyectos como las demoliciones de la Calle Almanzor, la ampliación y urbanización de la calle Pósito, la construcción del nuevo edificio de la Gerencia Municipal de Urbanismo, la mejora de la calle Antonio Vico y su entorno y la nueva conexión viaria entre la calle Almanzor y Pósito, a los pies de La Hoya.



En plena transformación “integral” y como “estrategia” diseñada en la anterior Corporación, Fernández-Pacheco ha querido significar el “cambio” que la ejecución de estos proyectos ha supuesto para este entorno, actuaciones que van a tener continuidad en esa apuesta municipal “por nuestro patrimonio y por nuestro Casco Histórico, poniéndolo al servicio de los almerienses y de los muchos turistas que, cuando esta pandemia pase, tendremos que seguir recibiendo en el futuro”.



En esta línea, ya en cartera, quedan los proyectos de urbanización de calle Almanzor, pendiente de estudios arqueológicos que se van a licitar en breve, la remodelación paisajísitica de La Hoya, cuyo proyecto está actualmente en redacción, la adecuación como aparcamiento provisional de la zona comprendida entre las calles Antonio Vico y la calle Pósito y, por extensión de la zona, la ejecución de las obras de la Plaza de la Administración Vieja, en el horizonte de esta primavera o las obras de adecuación interior de la Casa Consistorial, cuyo proyecto se ha aprobado esta semana.



Rehabilitación del mirador

La actuación que sobre el entorno del monumento, declarado BIC, se ha realizado por parte del Ayuntamiento ha sido posible gracias al convenio firmado en su día entre el Consistorio y el Obispado de Almería, por el que el Patronato del Sagrado Corazón cedía estos terrenos con el fin de poder ejecutar este proyecto. Los trabajos llevados a cabo han incluido la limpieza del entorno del monumento, la pavimentación de la zona, la instalación de una barandilla, repaso de muretes, instalación de nuevos puntos de luz y el ajardinamiento de la zona.

