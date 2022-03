Capital El alcalde da la bienvenida a doce subalternos y tres vigilantes viernes 25 de marzo de 2022 , 16:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco ha felicitado a los nuevos trabajadores de la Casa Consistorial que han prometido y jurado su cargo en el salón de plenos ante familiares, amigos y miembros de la Corporación municipal El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha dado la bienvenida de forma formal al Ayuntamiento de Almería a los doce subalternos y tres vigilantes que este viernes han jurado o prometido su cargo como funcionarios de carrera en un acto celebrado en el salón de plenos y al que han acudido familiares, amigos y miembros de la Corporación municipal. Acompañado por la primera teniente de alcalde y concejala de Presidencia, María Vázquez, el concejal de Economía y Función Pública, Juan José Alonso, y el de Educación y Cultura, Diego Cruz, además de por algunos portavoces de la oposición, el alcalde ha dado la enhorabuena a los nuevos trabajadores de la Casa Consistorial, a quienes ha recordado cómo su nuevo puesto les va a llenar de orgullo por trabajar para Almería y los almerienses. A todos ellos ha augurado una “fructífera y larga carrera profesional en el Ayuntamiento de Almería”, donde tendrán distintos alcaldes y donde trabajarán con diferentes concejales y corporaciones municipales. No obstante, se ha mostrado “orgulloso” de ser el primero de esos alcaldes, el que ha tenido la oportunidad de darles la bienvenida, ha dicho. Los subalternos van a ocupar diferentes puestos en centros educativos públicos de Educación Infantil y Primaria y los vigilantes-inspectores en diferentes áreas municipales como la de Sostenibilidad Ambiental. Todos ellos van “a trabajar por Almería y los almerienses”, ha recordado Fernández-Pacheco. Los nuevos funcionarios Los subalternos que han prometido o jurado su cargo como funcionarios de carrera han sido: Laura Benete Gázquez, Rocío Magán Rueda, Anaïs Fernández Martínez, Alfredo José Martínez Santiago, Carmen Becerra López, Blanca María Godoy Fernández, José María Serna Moya, María Dolores Iglesias González, María del Carmen Sánchez Plaza, Cecilia María Enrique Márquez, Encarnación Martínez Martínez y Cristina Rodríguez Hernández. Los vigilantes son: Esteban Manuel Muñoz Miralles, Alberto Tonda Luque y Francisco Javier Blanes Blanes. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

