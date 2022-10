Es una información de noticiasdealmeria.com Provincia Ampliar El alcalde de Adra Manuel Cortés recibe en el Ayuntamiento a la nueva directiva del Real Club Náutico de Adra jueves 20 de octubre de 2022 , 11:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El nuevo presidente sustituye en el cargo, a Antonio Fernández, quien dirigió el Club durante más de una década. noticiasdealmería.com El alcalde de Adra, Manuel Cortés, acompañado de los concejales de Agricultura y Seguridad y Movilidad, Francisco López y Patricia Berenguel, ha recibido en su despacho del Ayuntamiento a la nueva directiva del Club Náutico de Adra, encabezada por José García Martín. Actualmente esta entidad, con medio siglo de historia, cuenta con cerca de 250 asociados y medio siglo de historia. El presidente, junto una representación de la nueva directiva, ha explicado al alcalde y concejales sus proyectos para los próximos cuatro años, y les ha asegurado tener “mucha ilusión” puesta en esta nueva andadura. Cortés les ha deseado “todo lo mejor”, recordándoles que tienen en el Ayuntamiento de Adra “un aliado” para seguir sumando años de historia y seguir haciendo de este “emblemático Club” un “punto de encuentro para los amantes del deporte acuático”. Y es que para Cortés “todo lo que esté relacionado con el fomento del deporte de nuestros niños y mayores es importante para nosotros y contará siempre con la mano amiga de este equipo de Gobierno”. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

