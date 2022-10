Es una información de noticiasdealmeria.com Provincia Ampliar Más de 350 usuarios se beneficiaron de la oferta 3x2 del Pabellón de Berja jueves 20 de octubre de 2022 , 11:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El área de Deportes de Berja ha iniciado la temporada con 162 nuevos usuarios noticiasdealmería.com El Pabellón de Deportes de Berja ha comenzado esta nueva temporada con un éxito rotundo de su oferta 3x2 donde se beneficiaron 352 usuarios, un récord en las instalaciones del área de Deportes que el 4 de octubre, sumó 162 nuevos usuarios. La promoción ha animado a los vecinos a acudir al Pabellón que cuenta con actividades multitudinarias durante toda la tarde. La programación de actividades mantiene el deporte en los barrios y pasando los martes por Alcaudique, los miércoles por Benejí, los jueves por San Roque y los viernes en la Plaza de Toros. En la Piscina Climatizada se mantiene el aquagym por las mañanas, Escuela de Espalda, tanto por la mañana como por la tarde y Aquazumba por las tardes. Esta temporada además se estrenan actividades como la Escuela Municipal Mixta de Natación artística para la que este viernes 21 de octubre a las 17:00h en la Piscina Climatizada de Berja tendrá lugar una jornada de puertas abiertas para dar a conocer esta actividad que está dirigida a niños y niñas a partir de 6 años. Ampliación del Pabellón Con estas cifras de usuarios, se hace cada vez más necesaria la ampliación del Pabellón de Deportes, cuyas obras se espera que comiencen en las próximas semanas para modernizar estas instalaciones que funcionan a pleno rendimiento. El proyecto consiste en cubrir las pistas de pádel existentes para su protección en obra. Se llevará a cabo una cimentación profunda y una nivelación del suelo. Además, se demolerá parte de la fachada del pabellón para la apertura de puertas, se ejecutará una estructura metálica y se colocarán los elementos para cerrar la cubierta y la fachada. Por último, se contempla ejecutar la red de pluviales, la instalación de suministro eléctrico, iluminación interior y ventilación; y, para concluir, la elaboración de recorridos de mantenimiento y evacuación. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

