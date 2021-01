Capital El alcalde de Almería no ha apoyado el Corredor Central como dice el PSOE martes 26 de enero de 2021 , 07:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Martínez Labella niega que el Ayuntamiento de Almería haya apoyado o suscrito documento alguno en favor del Ramal Central Ferroviario







La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha negado que el Ayuntamiento haya apoyado o se haya adherido a la creación de la plataforma "Red de Ciudades de Apoyo al Ramal Central Ferroviario”, como ha afirmado la portavoz del grupo municipal socialista, Adriana Valverde, calificando de “infamia y falacia” la crítica lanzada contra el alcalde de la capital, Ramón Fernández-Pacheco, en este sentido.



Martínez Labella ha explicado que “tanto el alcalde como yo asistimos a una reunión de carácter informativo a la que fuimos invitados. En ningún caso se ha suscrito documento alguno ni apoyado esta iniciativa”, ha asegurado, criticando el absoluto desconocimiento que de la realidad tienen tanto el grupo municipal socialista como su portavoz, “permanentemente instalados en la inopia y en la mentira”.



En este sentido ha pedido a Valverde que “antes de lanzarse a la piscina, como de nuevo ha hecho, busque la firma del alcalde en ese documento de adhesión. No se si es más lamentable que mienta o que critique, en ambos casos con fines partidistas, el hecho de asistir a una reunión para estar informados”.



“Tenemos muy claro cuales son los intereses de la ciudad y la provincia en materia de infraestructuras ferroviaria, interés que pasa por la culminación del Corredor Mediterráneo en el menor espacio de tiempo posible. Ojala el Gobierno de Pedro Sánchez lo tenga tan claro como nosotros”, ha subrayado la edil popular.



Recalcando que la prioridad es “el Corredor Mediterráneo, y lo queremos ya”, ha exigido a Valverde “el mismo espíritu crítico hacia las siglas del PSOE y el gobierno de Pedro Sánchez ante la falta de información sobre los proyectos que en materia de integración ferroviaria espera la ciudad, así como sobre la ejecución retrasos e incumplimientos de fechas que acumulan las obras del AVE. Como siempre sucede en el caso del Grupo Municipal Socialista, siempre responden más a los intereses de sus siglas que no a los de la ciudad. Y a las pruebas nos remitimos”. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas El PSOE que pedía el Corredor Central ahora critica por ello a PP y Cs

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.