UGT valora negativamente 2020 para la clase trabajadora

martes 26 de enero de 2021 , 07:33h

La Secretaria General de UGT Almería, Carmen Vidal, ha ofrecido una Rueda de prensa este lunes, en la que ha valorado el año 2020 en nuestra provincia en aspectos económicos, laborales, sociales y sanitarios así como la situación actual en la que comenzamos el año 2021, inmersos en la tercera ola de la Pandemia y con gran incertidumbre ante la crisis sanitaria y económica que nos asola.

Carmen Vidal ha querido agradecer a todos los sectores de trabajadores que continúan en situaciones complicadas desarrollando su labor para mitigar en lo posible los efectos de la Pandemia: sanitarios, personal de residencias, docentes, personal de servicios esenciales, etc,

El balance de los datos del 2020 nos ha dejado 68.688 personas desempleadas en la provincia de Almería que constituyen un porcentaje de desempleo del 25´37%, superando tanto la media nacional como la regional. De estos, más del 40% no reciben ningún tipo de ayuda.

Han caído todos los sectores y el único motor que ha mantenido la economía ha sido el sector servicios gracias al manipulado. El empleo por su parte se ha caracterizado por la precariedad y la temporalidad con más del 95% de contratos temporales, y con una siniestralidad 25% superior al año pasado, sin que se hayan abordado medidas para luchar contra esta lacra.

En Almería, contamos en Diciembre con 6.781 personas en ERTES, situación que probablemente vaya en aumento en los próximos meses o incluso se conviertan en ERES.

Ha sido un año nefasto asimismo para el pequeño autónomo y para los trabajadores de este sector, por lo que desde UPTA UGT Almería se están demandando más ayudas para el pequeño autónomo que redunde en la empresa y los trabajadores de las mismas. Hay que recordar que nuestro tejido empresarial está constituido por 60.751 autónomos que son en el 95% pequeñas empresas.

UGT lleva tiempo denunciando la falta de industrialización de nuestra provincia. Ya fue aprobado un Plan Andaluz de Industrialización por el Gobierno anterior y que continúa sin ejecución actualmente. “Ni se está ejecutando Plan Andaluz de Industrialización ya aprobado por el Gobierno anterior, sino que tampoco el actual Gobierno se ha preocupado del cierre de la Central térmica de Carboneras, una de las pocas industrias que nos quedan en Almería”

Actualmente, continúa destruyéndose empleo, no hay inversiones y la hostelería ha acabado con el cierre de casi el 70% de hoteles, que ha pasado a ERTES, a la mayoría de los trabajadores indefinidos y muy pocos fijos discontinuos. “Aunque ya se han aprobado la prórroga de los ERTES hasta el 31 de mayo, hay que recordar que muchos trabajadores no han sido incluidos y tampoco tienen ayudas, lo que está generando una brecha social y económica drástica en nuestra provincia, en la que no se aprecia ningún signo de reconstrucción”.

La situación sanitaria en la que nos encontramos actualmente en la provincia es caótica: UCIs casi llenas, falta de personal sanitario, cierre inminente de la actividad no esencial, etc, Por ello es más que necesaria la oferta de empleo Público y de Obra pública.

La importancia del trabajo y el compromiso de nuestros delegados y delegadas en este año tan difícil ha hecho posible que UGT Almería se constituya como el sindicato con mayor representación sindical en el año 2020.

UGT Almería ve indispensable cumplir en 2021 diversos objetivos dentro del diálogo social y la participación institucional para avanzar en la recuperación entre los que Carmen Vidal ha querido destacar:

Agilizar el Ingreso Mínimo Vital, como medida de justicia social. “En Almería se han aprobado a 16 de octubre 3.538 expedientes”.

Negociación de Convenios bloqueados del Manipulado y del Campo.

Regulación de precios de la luz y suministros esenciales.

Asegurar una transición justa, con un plan claro para las zonas afectadas y acordado con los Agentes Sociales.

Regulación de las plataformas digitales para acabar con el fraude laboral que practican para esquivar sus obligaciones fiscales y los derechos de los trabajadores que realmente están trabajando por cuenta ajena.

Implantación de un nuevo modelo económico negociado y preservar los niveles de empleo.

“Es indispensable negociar un acuerdo por el empleo y la negociación colectiva y derogar las reformas laborales de 2012 y 2013, para lo cual UGT comienza este 11 de enero con una campaña de movilizaciones para exigir y reclamar este objetivo”.