Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar El alcalde de Almócita preside una subcomisión de la FAMP sobre Reto Demográfico lunes 27 de marzo de 2023 , 19:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Juana López Pagán, directora general de Políticas contra la Despoblación del Gobierno de España, y Teresa Muela Tudela, secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), han inaugurado hoy el Observatorio Andaluz de Reto Demográfico de la FAMP. Durante una sesión de trabajo conjunta con ayuntamientos, diputaciones, entidades y empresas andaluzas que han implementado proyectos innovadores para transformación territorial y lucha contra la despoblación. Durante la reunión se destacó que el "reto demográfico es una prioridad para la FAMP en el periodo municipal 2019-2023". Para abordar este tema, se ha creado una 'Comisión de Intermunicipalidad: Mancomunidades, Reto de la Despoblación y Diputaciones y Elas', liderada por el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, y una Subcomisión de Reto Demográfico dirigida por el alcalde de Almócita (Almería), Francisco García. Según Muela Tudela, la FAMP cree que es importante fortalecer el papel de los municipios y diputaciones para apoyar a las entidades locales con riesgo demográfico. Para lograr esto, es necesario proporcionarles los recursos necesarios para prestar servicios públicos locales. Además, se advierte que la despoblación puede generar desigualdades de oportunidades para la ciudadanía. Es importante destacar la importancia de trabajar en conjunto con las autoridades, entidades privadas y ciudadanos para crear una Estrategia Andaluza que aborde el desafío demográfico de manera integral y efectiva. Esta estrategia debe tener en cuenta la perspectiva territorial y poblacional al definir políticas, involucrando a actores públicos y privados del área. La secretaria general de la FAMP ha informado que la federación está colaborando con la Dirección General de Políticas contra la Despoblación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, mostrando las buenas prácticas de las Entidades locales en jornadas y seminarios específicos. Además, han lanzado el Observatorio como un espacio de innovación abierta y co-creación para identificar a los actores y mapear el territorio en conjunto con el Gobierno central. La directora general de Políticas contra la Despoblación, Juana López Pagán, ha expresado su satisfacción por los resultados de las primeras convocatorias del Gobierno de España a través del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Estas convocatorias tienen como objetivo generar oportunidades de transformación territorial y promover la cohesión socio-territorial del país. El encuentro promovido por la FAMP ha sido valorado de manera muy positiva por el portavoz, quien ha destacado su importancia para generar sinergias y conectar procesos y proyectos. Además, se ha anunciado que próximamente se lanzarán nuevas convocatorias para el año 2023. En la sesión de trabajo celebrada el lunes, han participado un total de 22 entidades andaluzas beneficiarias de proyectos innovadores para la transformación territorial y lucha contra la despoblación en sus distintas modalidades (institucional, social y empresarial). Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas Almócita, Padules Y Beires Esperan A Los Senderistas De Vícar

