El alcalde de Berja se reúne con las cofradías de Semana Santa martes 18 de octubre de 2022 , 11:37h El primer edil junto con la concejala de Cultura, María Luisa Cruz, han mantenido una reunión con las cofradías y hermandades El alcalde de Berja, José Carlos Lupión, junto con la concejala de Cultura y Turismo, María Luisa Cruz, han mantenido una reunión con representantes de las distintas hermandades y cofradías del municipio para poner en común sus inquietudes y planificar aspectos de la Semana Santa de 2023. Entre los asuntos tratados está un nuevo impulso al Museo de la Semana Santa y Religiosidad popular de Berja, para el que las hermandades se encuentran ultimando los detalles y que pronto se reabrirá al público para visitas guiadas. El alcalde de Berja ha valorado positivamente la reunión y ha señalado el apoyo incondicional del consistorio a la Semana Santa del municipio que "aunque de momento está lejos, todos los actos previos se organizan meses antes y trabajamos durante todo el año para que continúe ganando peso como en los últimos años". El Ayuntamiento de Berja ha destinado en el año 2022 un total de 43.000 euros en subvenciones directas a las cofradías, una cifra que también se mantendrá para el próximo año para que continúen aumentando el patrimonio artístico y sufragar parte del gasto que ocasiona realizar la estación de penitencia.

