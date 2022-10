Es una información de noticiasdealmeria.com Almería Ampliar Farmacéuticos insisten en la prevención contra el cáncer de mama martes 18 de octubre de 2022 , 11:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Información rigurosa para detectar síntomas precoces y atención farmacéutica para mejorar los resultados en salud de los tratamientos oncológicos, entre las aportaciones de la red de 330 farmacias comunitarias noticiasdealmeria.com El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Almería recuerda que mañana miércoles, 19 de octubre, se celebra el Día Internacional de lucha contra el cáncer de mama. Una fecha en la que la profesión farmacéutica renueva su permanente compromiso para reducir el impacto de esta enfermedad de la que, solo en 2020, se diagnosticaron 34.750 nuevos casos en España. En su condición de profesional sanitario más cercano y accesible a los ciudadanos, el farmacéutico ejerce un papel fundamental tanto en la detección de precoz de la enfermedad entre la población general, como en la atención a los pacientes que desarrollan esta enfermedad. Esos son, precisamente, los fines que persiguen las iniciativas que el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Almería, a través del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) tiene previsto poner en marcha durante estos días con motivo de este Día Internacional contra el cáncer de mama. La primera de ellas es una infografía, puesta a disposición todas las farmacias comunitarias, mediante el cual se quiere divulgar información rigurosa pero fácilmente comprensible sobre diferentes aspectos del cáncer en la mujer, como su incidencia en España, que alcanza los 250.000 casos anuales, siendo lo más frecuentes los de mama, pulmón, colorrectal o cuello uterino. La segunda acción será la difusión a través de las redes sociales de una animación y otros materiales dirigidos a la prevención y detección de síntomas precoces del cáncer de mama. Por último, como una de las actividades de la Escuela con Pacientes del Consejo General de Farmacéuticos, el 20 de octubre, de 15:00 a 16:30 horas y a iniciativa de la Vocalía Nacional de Oficina de Farmacia, se celebrará una sesión Informativa titulada ‘¿Qué necesita una paciente con cáncer de mama?’. Este encuentro está dirigido tanto a farmacéuticos como a la sociedad en general y en la que, desde la perspectiva de las pacientes con cáncer, se tratará de conocer e identificar sus necesidades médicas y farmacéuticas, así como otros servicios que les puede ser de interés. Para participar solo es necesario inscribirse a través del siguiente enlace: ¿Qué necesita una paciente con cáncer de mama?. La sesión estará disponible posteriormente en dicho espacio, así como, en el canal de YouTube Tu Farmacéutico Informa. Los más de mil farmacéuticos colegiados almerienses desarrollan una intensa labor en la lucha contra el cáncer desde muy diversos ámbitos como la investigación, la industria, la distribución, los análisis clínicos, los hospitales y, por supuesto, la red de 330 farmacias comunitarias desde la que se ofrece desde información rigurosa para detectar síntomas precoces hasta atención farmacéutica para mejorar los resultados en salud de los tratamientos oncológicos. De ahí que, con motivo de la celebración de este Día, los farmacéuticos reivindiquen su función asistencial como profesionales sanitarios esenciales para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por este tipo de cáncer.

Sesión informativa: ¿Qué necesita un paciente con cáncer de mama? > Fecha y hora: 20 de octubre de 2022 de 15:00 – 16:30h > Objetivo: Conocer desde la perspectiva de las pacientes con cáncer las necesidades que identifican a nivel del profesional médico y farmacéutico, así como otros servicios que les son de interés. > Participantes: o Moderación: Juan Enrique Garrido Olmedo, Vocal Nacional de farmacéuticos de Oficina de Farmacia. o Ponentes: § Catiana Martínez Cánovas, Representante de FECMA (Federación Española de Cáncer de Mama) § Mercedes Herrero Conde, Ginecóloga. Directora de la Unidad de mama de Gine4 § IshooBudhrani, Farmacéutico comunitario. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.