Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El alcalde de Carboneras se aviene a cumplir la sentencia de 2018 del Algarrobico

miércoles 26 de abril de 2023 , 18:51h

Así se ha aprobado en el pleno de este miércoles en el Ayuntamiento de Carboneras

El Ayuntamiento de Carboneras ha aprobado la anulación del sector urbanístico ST-1 donde se encuentra el hotel de Azata del Sol en El Algarrobico, declarando el suelo no urbanizable de especial protección por estar ubicado en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar. La decisión fue tomada con los únicos votos del equipo de gobierno del PSOE, cumpliendo así una sentencia del Tribunal Supremo desde 2018. El alcalde, José Luis Amérigo, firmó el acuerdo este miércoles después de ser multado con 700 euros cada 20 días por no cumplir con los requerimientos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Esta medida modificará el planeamiento urbanístico y dará respuesta al fallo judicial.

Durante la sesión, la oposición ha criticado al equipo de gobierno por saltarse los pasos previos y aprobar un instrumento urbanístico con prisa debido a la amenaza de multas al alcalde. Los grupos han destacado el cambio repentino de los socialistas en apenas un mes y han rechazado ser copartícipes del asunto. Los concejales del PP y Carboneras Avanza han responsabilizado al equipo de gobierno por el embrollo y han pedido una investigación para depurar responsabilidades ante la batalla judicial que se abre con la promotora del hotel y su posible derecho a ser indemnizada por inseguridad jurídica.

El portavoz del equipo de gobierno, Ramón Soto, ha declarado que están cumpliendo con una sentencia y siguiendo los informes técnicos correspondientes. Ha defendido que han hecho lo que la justicia les ha ordenado y ha mencionado la dación de cuentas en términos similares a los expresados en el pleno del año 2021, la cual fue impuesta por el equipo de gobierno anterior y considerada insuficiente.

En un pleno extraordinario y urgente convocado el lunes pasado, se llegó a un acuerdo con la abstención de los ediles en la oposición. Este acuerdo recoge la anulación y eliminación de la clasificación urbanística "vigente" en el sector ST-1 y ST-2, debido a los "efectos sobrevenidos" al planeamiento vigente por el PORN del parque natural de Cabo de Gata-Níjar. El ayuntamiento ha procedido a la clasificación como "suelo no urbanizable de especial protección" con grado C1 y B1 y B2 o áreas naturales de interés general y áreas seminaturales con usos tradicionales.

Durante la sesión, la oposición ha expresado su confusión por la urgencia con la que se convocó el pleno sin haber celebrado una comisión informativa previa. Además, han criticado al equipo de gobierno por haber optado hace menos de un mes por la redacción de un nuevo PGOU y luego cambiar de opinión con una modificación puntual después del ultimátum del TSJA al alcalde. El alcalde solo ha intervenido para llamar al orden en las diferentes intervenciones.

El portavoz del Partido Popular, Salvador Alarcón, ha expresado su descontento con la convocatoria realizada de manera apresurada para cumplir con los requerimientos del alto tribunal andaluz. Según él, esto demuestra que la moción aprobada para un nuevo PGOU fue una maniobra dilatoria. Además, ha criticado el proceso por no seguir los pasos necesarios para aprobar un instrumento de este tipo y ha señalado que el TSJA no les indica que salten el procedimiento para desclasificar el Algarrobico. En sus palabras: "No sé qué pensar de este galimatías en el que han convertido la ejecución de una sentencia firme e irrecurrible que han tenido tiempo de sobra para cumplir, les guste o no".

Alarcón, portavoz del Ayuntamiento de Carboneras, ha declarado que no quieren involucrarse en el conflicto del hotel Azata, sino que desean que se cumpla la sentencia. Sin embargo, ha advertido que los verdaderos problemas para el ayuntamiento comienzan ahora y se avecina una batalla judicial por parte de la promotora del hotel, lo cual podría llevar a la ruina del pueblo. Al igual que el portavoz de Carboneras Avanza, Felipe Cayuela, Alarcón cree que es necesario buscar responsables por haber permitido una obra que ha creado indefensión y por haber puesto el foco en el ayuntamiento en lugar de la Junta de Andalucía o el estado.

El portavoz de Carboneras Avanza, Felipe Cayuela, ha criticado al equipo de gobierno por considerar que su postura es "tendenciosa" al afirmar que la abstención en el pleno significa que no quieren cumplir con la sentencia. Cayuela ha solicitado una auditoría sobre el procedimiento utilizado para otorgar la licencia municipal de obras y cómo se ha llevado a cabo el cumplimiento de la sentencia firme. Además, ha cuestionado la necesidad del pleno urgente y extraordinario si ya se ha acatado la sentencia. Según Cayuela, el alcalde Amérigo ha intentado evitar o retrasar el cumplimiento de la sentencia y solo ha cambiado su postura debido a las amenazas del tribunal con multas personales. Finalmente, Cayuela ha reprochado al alcalde su cambio repentino de opinión y convocatoria urgente del pleno para aprobar una modificación puntual.

El concejal de Urbanismo, Ramón Soto, ha mencionado un informe técnico que ofrece dos opciones para desclasificar el Algarrobico. Según Soto, han seguido las dos alternativas propuestas en el informe: "un nuevo PGOU y una modificación puntual". El concejal ha afirmado que la sentencia a ejecutar ya estaba presente cuando llegaron al gobierno, pero que han encontrado una solución para ello.

El Tribunal Supremo ha dictaminado que la licencia municipal de obras del hotel de Azata sigue siendo legal después de 20 años, ya que cumple con las normas urbanísticas actuales en Carboneras. Sin embargo, la demolición del edificio solo se llevará a cabo si el Ayuntamiento anula la licencia mediante una revisión de oficio. La reclasificación del sector ST-1 y la calificación del suelo como no urbanizable podrían invalidar la licencia municipal de obras.