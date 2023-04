Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

¡Los carteles eran de Greenpeace y no del PP!

jueves 20 de abril de 2023 , 10:55h

Los ecologistas reclama la autoría de los carteles del PSOE pidiendo la demolición del Algarrobico. El objetivo de esta protesta es denunciar la inacción del PSOE-A y exigirle ambición y urgencia en defensa del medio ambiente. El Ayuntamiento de Carboneras, gobernado por el PSOE, lleva años incumpliendo las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El hotel ilegal sigue en pie a pesar de incumplir la Ley de Costas, la normativa que rige el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y la normativa urbanística andaluza

Greenpeace reclama este jueves la autoría de los cuatro carteles dirigidos al PSOE andaluz, dos en Sevilla y dos en Almería, en los que demanda la demolición del hotel ilegal del Algarrobico. En los carteles aparecen el alcalde de Carboneras, José Luis Amérigo, y el secretario general del PSOE en Andalucía, Juan Espadas, junto al lema "Defiende lo que piensas, Algarrobico demolición".

Con esta acción de 'hacktivismo' -herramienta de protesta habitual de la la sociedad civil en la que se juega con la identidad corporativa de empresas o entidades políticas-, Greenpeace pretende acelerar la ambición del PSOE- Andalucía, que gobierna en el municipio almeriense y que aún posterga el acatamiento de las sentencias que deben conducir a la demolición definitiva del hotel ilegal.

"Hemos mantenido decenas de reuniones con diversas personalidades del PSOE que nos han asegurado que harían todo lo posible para revertir esta situación. Pero sólo han sido palabras. Ni un sólo hecho. Y por eso hemos decidido actuar", ha declarado Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace: "No podemos olvidar que las personas que se dedican a la política están obligadas desde sus cargos públicos a cumplir las leyes y respetar los derechos, como el de un medio ambiente sano, que consagra la Constitución Española".

Tras esta acción de denuncia, Juan Espadas contestó a Greenpeace en redes sociales reiterando que "el Ayuntamiento de Carboneras ya ha comunicado al TSJA que hará la modificación puntual de planeamiento para declarar ese suelo no urbanizable. Las sentencias se acatan, no lo dude". No obstante, la organización ecologista recuerda que el Consistorio almeriense debió cumplir hace 15 años las sentencias que fijan la anchura de la costa en 100 metros; hace 11 años, las sentencias que protegen los terrenos; cinco, la que modifica el PGOU; y uno, la que le obliga a revisar la licencia de obras. En total, se han incumplido 43 resoluciones judiciales.

Para la organización ambiental, las maniobras dilatorias llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Carboneras y sus reiterados incumplimientos de las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía resultan una burla para la ciudadanía preocupada por el medio ambiente. Greenpeace denuncia la inacción por parte de todos los partidos políticos que, durante casi dos décadas, han permitido por acción u omisión que el hotel ilegal siga en pie a pesar de incumplir la Ley de Costas, la normativa que rige el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y la normativa urbanística andaluza. En este caso, tanto el PSOE como el PP están actuando de forma irregular, ya que la Junta de Andalucía se comprometió a demoler el hotel y tampoco lo ha hecho.

Desde que comenzó el año, Greenpeace envía cada 15 días un escrito al TSJA demandando que vuelvan a solicitar al Consistorio que cumpla las sentencias, entre ellas, el ultimátum lanzado esta semana al alcalde de Carboneras si no corrige el carácter urbano de los terrenos.

El Consistorio tiene la obligación de admitir y tramitar el procedimiento administrativo previsto en el art. 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de revisión de oficio de la licencia de obras del "Hotel Azata del Sol" desde el 5 de junio de 2022, sin que hasta la fecha el haya iniciado expediente alguno de revisión.