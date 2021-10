Capital El alcalde define a Francisco Martínez-Cosentino como “un almeriense ejemplar” viernes 29 de octubre de 2021 , 16:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco ha agradecido en la gala de entrega del galardón, presidida por Su Majestad el Rey Felipe VI, su contribución a la prosperidad de Almería



El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, se ha mostrado orgulloso de que “un almeriense ejemplar como es Francisco Martínez-Cosentino”, presidente de Grupo Cosentino, reciba el Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial, concedido por el Círculo de Empresarios, el Cercle d’Economia y el Círculo de Empresarios Vascos, con el respaldo de la Casa Real, de manos de Su Majestad el Rey en el Auditorio Municipal Maestro Padilla.



“A lo largo del recorrido profesional que hoy le lleva a recibir esta merecida distinción, nos encontramos con un talento e inteligencia que bien podrían haber prendido y fructificado en otros muchos lugares del mundo. Sin embargo, él siempre ha querido permanecer vinculado a su territorio natural, al que ha contribuido en transformar en próspero foco de innovación, producción económica y esperanza de futuro”, ha agradecido el primer edil.



Fernández-Pacheco, además, ha señalado que es “justo” reconocer su capacidad “de alinear la energía y la voluntad de prosperidad de las gentes de la Comarca del Mármol de Almería, haciéndonos sentir a todos los almerienses el orgullo y la gratitud por una vida empresarial asentada sobre los unos valores firmes, que han velado siempre por los intereses de sus trabajadores, clientes y proveedores”.



Por su parte, el Rey Felipe VI ha destacado que “sin la contribución de empresarios y emprendedores, no sería posible el progreso ni la modernización de España. Sois vosotros quienes, asumiendo riesgos, sois capaces de ver oportunidades a menudo difíciles de identificar. Tenéis sin duda una fuerza especial, una pasión y una capacidad de esfuerzo y sacrificio que son la base del crecimiento y de la creación de empleo. Por eso es tan importante que la sociedad sepa reconocer vuestra labor. Afortunadamente, nuestro país cuenta con muchas empresas innovadoras —pequeñas, medianas y grandes— cada vez más digitalizadas y, en muchos casos, internacionalizadas, que están llevando el nombre de España por todo el mundo, como lo ha hecho D. Francisco Martínez Cosentino”.



La ceremonia de entrega ha contado también con la presencia de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha destacado la “valía y aportación a Andalucía” de Martínez-Cosentino; la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Maribel Sánchez; y el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, entre muchos otros. Por último, también han arropado al premiado los presidentes de las tres organizaciones convocantes del Premio; Manuel Pérez-Sala, presidente del Círculo de Empresarios; Javier Faus, presidente del Cercle d’Economia y José Galíndez, presidente del Círculo de Empresarios Vascos.



José Galíndez ha intervenido en representación de las entidades convocantes, destacando de la figura del premiado “su esfuerzo, trabajo y visión para convertir una iniciativa familiar y local en un referente empresarial y global plenamente comprometido con su función social y el respeto a valores de interés general o colectivo”. Galíndez recordó, además, que “la sociedad necesita líderes empresariales y es necesario que la idea de emprender recale en el imaginario de los jóvenes, considerándolo atractivo para su proyecto vital y sintiéndose con ello una pieza relevante en la mejora de la sociedad”.



Según el acta del Jurado, la concesión del Premio a Martínez-Cosentino se decidió “en virtud de su contribución al desarrollo económico y social de España a lo largo de varias décadas de esfuerzo y de trabajo, creando empleo, internacionalizando sus actividades y contribuyendo a la mejora de su entorno y al bienestar del país. Razones que lo convierten en un referente para las futuras generaciones”.



El Jurado que ha concedido el Premio ha estado integrado por distinguidos representantes de la sociedad civil española. Bajo la presidencia de Carme Riera, miembro de la Real Academia Española y catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona, han formado parte del mismo Sara de la Rica (directora de ISEAK), Victoria Camps (Catedrática Emérita de Filosofía Moral y Política de la UAB), Santiago Muñoz Machado (director de la Real Academia Española), Victoria Prego (adjunta al director de El Independiente.com), María Blasco (directora del Instituto Nacional de Investigaciones Oncológicas), Núria Cabutí (CEO de Penguin Random House), Juan Manuel Bonet (crítico de arte y poeta), José Luis García Delgado (Dr. En Derecho y Catedrático de Economía Aplicada), y Mercè Franquesa (secretaria general del Cercle d’Economia), que ha ejercido como secretaria.



Durante sus seis ediciones hasta la fecha, el Premio Reino de España ha tenido como objetivo resaltar el ejemplo para las futuras generaciones de una figura empresarial relevante que haya realizado en España una obra importante en cuanto a generación de empleo, inversión e internacionalización, y haya contribuido al progreso y bienestar de la sociedad española en su conjunto. En las anteriores ediciones fueron reconocidos Enrique de Sendagorta Aramburu, José Ferrer Sala, José Antolín, Mariano Puig y Plácido Arango. El galardón consiste en una reproducción de una medalla al mérito de la época de Carlos III cuyo original data de 1764.



Este reconocimiento se suma a anteriores condecoraciones recibidas por el presidente de Cosentino como el Premio a la Internacionalización del Club de Exportadores e Inversores Españoles (2011); el Premio Nacional de Innovación en Categoría Internacionalización del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (2016); la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo concedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (2016); la Encomienda de la Orden de la Cámara de España (2020); y, de nuevo, el Premio Nacional de Innovación en Gran Empresa, otorgado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y aún pendiente de entrega (2021). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

