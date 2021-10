Diputación El presidente de la Diputación destaca los valores almerienses de Cosentino viernes 29 de octubre de 2021 , 16:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial para Paco Martínez Cosentino



La Diputación Provincial de Almería ha participado hoy en el acto de entrega del Premio ‘Reino de España a la Trayectoria Empresarial’ al empresario almeriense, Francisco Martínez Cosentino. El presidente de Diputación, Javier A. García, ha asistido a este evento que ha presidido SM el Rey de España, Felipe VI, y en el que también han intervenido la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno



Javier A. García ha destacado las aptitudes y la actitud del empresario almeriense para recibir este premio que conceden los Círculos de Empresarios del País Vasco, Cataluña y Andalucía: “Paco Martínez Cosentino representa los valores que han hecho de nuestra provincia punta de lanza: talento, capacidad, constancia y sacrificio. Si hay alguien que se merece este premio, es él. Enhorabuena. Eres un orgullo para todos los almerienses”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

