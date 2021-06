PORTADA Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Economía Entrevistas Opinión Provincia Agenda Sociedad Salud Universidad Otras noticias Televisión Pasatiempos Clasificados Hemeroteca Capital DEBATE ESTADO DE LA CIUDAD 2021 El alcalde ensalza el “compromiso y solidaridad” de Almería viernes 11 de junio de 2021 , 15:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Fernández-Pacheco se muestra “orgulloso” de que el Ayuntamiento haya estado al frente de esta lección de coraje y resistencia, recordando que fue la primera administración en reaccionar frente a la pandemia El debate del Estado de la Ciudad ha servido hoy al alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, para ensalzar el “compromiso, solidaridad y responsabilidad” con la que la sociedad almeriense ha respondido “ante el peor momento que jamás nos ha tocado vivir”, demostrando una vez más que Almería es una gran ciudad. De vuelta al Salón de Plenos, nueve meses después como consecuencia de las restricciones sanitarias, en la rendición de cuentas que supone en el ecuador de la corporación esta cita, el primer edil almeriense ha querido recordar, desde el afecto y la emoción, a todos los almerienses cuyas vidas nos fueron arrebatadas por la COVID-19, al tiempo que subrayaba la respuesta de “coraje y solidaridad” demostrada por el conjunto de la sociedad almeriense ante el mayor desafío que jamás hayamos tenido que afrontar. Pandemia que, en palabras de Fernández-Pacheco, ha causado un hondo impacto social y económico a nivel general, encontrando en el Ayuntamiento debida respuesta a nivel económico y social, apoyada en todo momento por quienes prestan su labor al frente de servicios públicos y esenciales, felicitando en este sentido a los trabajadores municipales. A ese esfuerzo común que la pandemia ha obligado ha centrado buena parte de su intervención el alcalde abriendo el debate, defendiendo una gestión al frente del Ayuntamiento marcada también por la “coordinación con el resto de administraciones, lo que ha permitido dar una respuesta rápida y eficaz a la hora de realizar desinfecciones en calles y colegios, mantener los servicios básicos, controlar desplazamientos y aforos y colaborar con el plan de vacunación”. Fernández- Pacheco se ha mostrado orgulloso de que el Ayuntamiento haya estado al frente de la lección “de coraje, civismo, madurez, capacidad de compromiso y resistencia de la sociedad almeriense, personalizando ese agradecimiento en personas, con nombre y apellido, pymes y empresas familiares que estuvieron al pie del cañón todo el confinamiento”, destacando al mismo tiempo el “espíritu y actitud colectiva demostrados como ciudad. Ejes básicos En defensa de la gestión que hoy se ha valorado en el contexto de este debate del Estado de la ciudad y frente a la enmienda total y el discurso catastrofista de la oposición, el alcalde ha defendido los tres ejes básicos que han sustentado el desafío de la pandemia “crear empleo, atender a las personas y generar un escenario de futuro sostenible, a la altura de lo que la ciudad y los almerienses han demandado, generando un marco favorable a la conservación y creación de empleo, en apoyo a los autónomos, a las pymes, haciendo de la cultura un elemento creador de empleo y la protección de los más vulnerables. Ha destacado sobremanera que el Ayuntamiento de Almería fuera “la primera administración” en reaccionar frente a la pandemia, poniendo en marcha los planes Reactiva 20 y Reactiva 21, movilizando casi 70 millones de euros en la economía local, suspendiendo y aplazando los tributos locales, aprobando medidas fiscales en beneficio de los sectores más perjudicados, relajando la fiscalidad a los almerienses al máximo de nuestras posibilidades y agilizando los pagos a proveedores”. “Hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para ayudar un poco a muchos”, ha expresado Fernández Pacheco, “renunciado a una parte muy importante de nuestros ingresos para dejar en el bolsillo de los almerienses su dinero ahora, que es cuando más lo necesitan. La crisis sorprendió al Ayuntamiento de Almería con los deberes hechos, fruto de una gestión seria, responsable y austera y hemos respondido”. En este contexto se ha preguntado de haber estado gobernado el Ayuntamiento “por aquellos que hacen de la falta de previsión y del derroche en el gasto sus señas de gestión financiera. ¿Qué habría sido de Almería si la pandemia nos hubiera sorprendido con un ayuntamiento mal gestionado? ¿Qué habría sido de Almería si la pandemia nos hubiera sorprendido con una Junta de Andalucía en manos de quien fue incapaz de terminar un hospital en once años? El alcalde ha querido poner en valor también como parte de la gestión municipal en este contexto de crisis la adopción de medidas de la mano de sectores estratégicos como la hostelería, el turismo o los taxistas “para buscar la mejor solución al difícil equilibrio entre el necesario freno al virus y el mantenimiento de la máxima actividad económica posible”. A las ayudas fiscales y económicas que se han puesto en marcha en estos meses, en apoyo a los sectores más damnificados, Fernández-Pacheco ha venido a sumar la gestión municipal para la obtención de financiación europea “que nos permitan desarrollar grandes proyectos de desarrollo y empleo para Almería sin que tengan una repercusión directa en el bolsillo de los almerienses”, citando en este contexto las iniciativas recogidas a través de los planes EDUSI o de la mano de la Oficina del Plan Estratégico, trabajando en proyectos adecuados para su financiación a través de los fondos europeos Next Generation o los alcanzados para el desarrollo del Proyecto CAMINA, que consiste en la creación de un eje cultural en el centro histórico Proteger y servir a los almerienses Ocuparse de las personas, especialmente de las que tienen más necesidades, ha sido otra de las “permanentes líneas de trabajo” que ha destacado de la gestión municipal. Así ha explicado que en estos últimos dos años se han tramitado más de 1.800 expedientes de ayuda económica familiar directa por más de 600.000 euros y hemos hecho obras de mejora, desarrollo y mantenimiento en todos los barrios. También ha venido a significar los avances para hacer de Almería una ciudad más inclusiva, “dando un salto espectacular en su atención a la diversidad funcional, como bien saben las distintas asociaciones que trabajan a favor de la Inclusión, que están a punto de estrenar en la Vega de Acá el primer edificio específico que existirá para este colectivo en toda España, lo que sin duda a va a mejorar la calidad y la eficacia de los servicios que prestan”, ha recordado Fernández-Pacheco. En el repaso por la gestión municipal ha querido destacar también los avances hacia un desarrollo sostenible, una tarea “transversal en la que se viene empleando el Equipo de Gobierno en beneficio común, mejorando y asegurando la aportación de agua a todos los almerienses, apoyando el desarrollo del sector agrícola, mejorado el entorno y las comunicaciones de las zonas de producción, apostando claramente por la biodiversidad, con sello almeriense, poniendo en marcha el PLAN BOTANIA, o extendiendo el reciclaje de residuos”. En esta estrategia sostenible ha incluido también los avances en materia de movilidad, “incrementando los itinerarios ciclistas, los senderos urbanos, promoviendo el uso de medios de transporte eléctricos y eso incluye no sólo a los patinetes o las bicis, sino también a los autobuses urbanos”, ha enumerado. Repaso también que ha llevado al ámbito deportivo, con nuevas instalaciones deportivas repartidas por toda la ciudad. Desde instalaciones biosaludables en parques, pistas de uso libre, zonas de juegos inclusivos, zonas de calistenia, el nuevo campo de rugby del Juan Rojas o el Complejo Polideportivo de Costacabana que acogerá varias disciplinas, entre ellas la Gimnasia”. Infraestructuras y comunicaciones Para Fernández-Pacheco, el estado de la Ciudad también es el estado de sus grandes infraestructuras y comunicaciones, cuya mejora “no es una cuestión de partido: es una cuestión de ciudad”, ha expresado. Ese es el espíritu por el que ha abogado para la consecución de nuevos hitos como “el acuerdo histórico de definición del modelo de soterramiento, hoy más cerca de ese objetivo que hace dos años”. En este sentido, también como almeriense, se ha mostrado preocupado por quienes “afrontan este problema limitándose a buscar culpables en otros partidos diferentes al suyo, sin entender que las infraestructuras deben dejar de ser un lastre para Almería”. Dialogo y colaboración que ha pedido también para avanzar en esos proyectos necesarios para la ciudad en materia de infraestructura, dos aspectos que ha destacado, implicando a la sociedad civil, en los avances alcanzados en estos dos años sobre proyectos como el Plan Estratégico Almería 2030 o los primeros pasos del que será el Proyecto Puerto-Ciudad. En su repaso de la gestión municipal ha tenido palabras también para los avances que en estos dos años han tenido también proyectos relacionados con la revitalización del Casco Histórico, como el entorno de San Cristóbal, los nuevos accesos a la Alcazaba y el proyecto de La Hoya, que se aprobará en Junta de Gobierno el próximo lunes, “un poderoso eje de futuro social, económico y turístico para el centro histórico de Almería”. En un contexto en el que la pandemia sigue entre nosotros, Fernández-Pacheco se ha mostrado categórico a la hora de mantener una hoja de ruta “que está y estará centrado en seguir al lado de los almerienses que más lo necesitan. La prioridad de este Equipo de Gobierno -y de este alcalde el primero- es consolidar las bases de la recuperación económica de todas esas familias, comercios y empresas almerienses afectadas por la crisis. Nada nos apartará de ese objetivo”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

