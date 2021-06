Un San Juan sin hogueras en Adra por COVID-19

viernes 11 de junio de 2021 , 15:23h

El Ayuntamiento de Adra ha celebrado una reunión de seguridad para determinar las medidas a adoptar de cara a la noche de San Juan, que se celebra, como cada año, horas antes de que el reloj marque las 00:00 horas del 24 de junio. Reunión en la que se ha decidido, grosso modo, suspender las celebraciones de esta velada, “no pudiendo celebrarse las tradicionales hogueras”.



Así lo daba a conocer el alcalde, Manuel Cortés, que ha explicado que dado el “riesgo para la salud pública” que supone la pandemia del coronavirus, y hasta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) “haga oficial el fin de esta crisis sanitaria”, “hemos decidido ser prudentes y adoptar medidas preventivas en la noche del 23 de junio, por el bien de todos los abderitanos y abderitanas”.



“Lo importante ahora es la salud, protegernos y protegeros para acabar cuanto antes con este virus que tanto nos ha robado. No podemos poner en riesgo todo lo que hemos recorrido hasta ahora. Volveremos a disfrutar de esta y todas las tradiciones con todas las garantías, cuando el coronavirus forme parte ya de la historia”. Cortés ha insistido, además, en que “es imprescindible la colaboración y la responsabilidad individual de todos los abderitanos y abderitanas, debemos continuar manteniendo una conducta ejemplar, solo así, con la colaboración de todos, podremos retomar nuestra vida y costumbres”.



La normativa, que se aplicará el 23 de junio en todas las playas del municipio, no permite la celebración de hogueras ni barbacoas, tampoco la instalación de toldos o carpas ni el consumo de bebidas alcohólicas, “para eliminar cualquier posibilidad de aglomeración en la costa”. Por otra parte, los eventos festivos de todo tipo que pudieran celebrarse durante esta fecha quedan anulados. En este sentido, el habitual castillo de fuegos artificiales se ha cancelado “por responsabilidad” y en consonancia con las medidas que se han tomado.



Las playas de Adra permanecerán abiertas, con lo que estará permitido el baño y deberán respetarse todas las normas de seguridad que se han establecido en cuanto a distancia social e higiene. Además, deberán respetarse las normas de prevención establecidas en el Plan de Contingencias de Playas de Municipio de Adra ante la COVID-19.





Otras recomendaciones

El Ayuntamiento también hace hincapié en la importancia de cumplir con el resto de recomendaciones y obligaciones establecidas por el Gobierno de España y la Junta de Andalucía. Así, es indispensable mantener la distancia de seguridad y llevar mascarilla en aquellos lugares abiertos y cerrados donde no se pueda mantener el distanciamiento social. Por último, se recomienda un lavado frecuente de las manos y el uso de guantes para las tareas de limpieza. Para velar por el cumplimiento de estas medidas, se dispondrá de operativos especiales de San Juan, tanto por parte de la Policía Local como de Protección Civil y Emergencias y Guardia Civil.