Capital El alcalde entrega las llaves de cinco locales de 'Almería XXI' en la Vega de Acá lunes 31 de mayo de 2021 , 16:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Fernández-Pacheco desea mucha suerte a las emprendedoras que se han quedado con los locales cedidos en precario y crearán 30 nuevos empleos en un centro de fisioterapia y otro de atención temprana





El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha entregado las llaves de cinco locales que, propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda 'Almería XXI', se han cedido en precario y temporalmente sin coste alguno a varias emprendedoras almerienses que van a abrir nuevos negocios con la previsión de crear más de 30 nuevos empleos en un centro de fisioterapia y otro de atención temprana.



Los locales comerciales, ubicados en la Vega de Acá, se pusieron en diciembre a disposición de aquellos almerienses que estuvieran comprometidos a la creación de empleo mediante la puesta en marcha de proyectos empresariales. Se trata de una iniciativa que, enmarcada en el 'Plan re-activa 21', tiene como objetivo la implantación de actividades económicas con la intención de “reactivar” la economía almeriense, ha recordado el regidor que, acompañado por la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha tenido la oportunidad de conocer a las emprendedoras que se han quedado con los locales vacíos en esta zona de la ciudad.



Cabe recordar que 'Almería XXI' ha puesto a disposición de esta convocatoria un total de once locales comerciales repartidos entre la Vega de Acá (entre las calles Miguel de Molina y Doctora Milagros Rivera), en La Pipa y en la calle Madre María Aznar “con el propósito de seguir fomentando la apertura de nuevos negocios y crear empleo”. El resto de locales pueden solicitarse en la sede de Almería XXI en la Plaza Careaga.



Condiciones beneficiosas

La cesión de los locales (que ahora tendrán que acondicionar las beneficiarias de la cesión) es gratuita durante los tres primeros años, obtendrán una reducción del 50% de la renta de alquiler fijada durante el cuarto año de vigencia de contrato y del 25% durante el quinto año. Después de ese periodo y en función de cómo marche el negocio, los emprendedores podrán adquirir el local, alquilarlo o dejarlo.



En el caso de la Vega de Acá, han sido los locales han recaído, cuatro de ellos (con una superficie superior a los 500 m²) en las propietarias del Centro de Atención Temprana Interactúa, Lidia Parra y Ana Fuentes, que tiene previsto emplear a 29 personas (más las 15 que ya emplean en el centro actual) en los próximos cinco años. El quinto local de esta zona, con 147 m², será gestionado por María del Mar Montes, que tiene previsto abrir un centro de fisioterapia que dará trabajo a ocho personas.



Entregadas las llaves de los locales a los adjudicatarios, están ya trabajando en la redacción de los proyectos junto al trámite de concesión de licencia que otorgará la Gerencia Municipal de Urbanismo. Así, estas empresarias barajan abrir el centro de fisioterapia antes de fin de año y el nuevo centro de atención temprana para la próxima primavera.



La cesión de estos cinco locales quiere facilitar el desarrollo de la actividad económica y favorecer a quienes están dispuestos a iniciar un negocio, a emprender y a fomentar el empleo en Almería, ha subrayado el alcalde, que ha puesto en valor los dos proyectos que van a abrir sus puertas en la Vega de Acá y que tienen que ver con el sector sociosanitario. A los dos les ha deseado que les “vaya muy bien, ayuden a mucha gente y creen muchos puestos de trabajo”.





Las emprendedoras

María del Mar Montes es una de las beneficiarias de la cesión de un local en la Vega de Acá, donde va a montar una clínica de fisioterapia con un servicio multidisciplinar que incluye a matrones, psicólogos y fisioterapeutas. “La idea es empezar poco a poco”, ha insistido, a la par que ha apuntado lo agradecidas que ella y su socia están al Ayuntamiento: “las cifras dan un poco de vértigo, pero sin esta oportunidad no hubiéramos podido empezar”



Por su parte, tanto Lidia Parra como Ana Fuentes, que ya tienen un centro consolidado de Atención Temprana, Interactúa, han visto en esta oportunidad una posibilidad de crecimiento y de ir ofreciendo mayor atención multidisciplinar a los usuarios que ya atienden y que suman más de 150. Con los cuatro locales y más de 400 metros cuadrados de superficie, más un patio, tiene posibilidad de ampliar en calidad del servicio que ya ofrecen.



La propuesta es muy útil, pero no es novedosa, sino que ya se llevó a cabo con otros locales de 'Almería XXI', en la anterior crisis económica (2012) cuando se cedieron, también en precario y por varios años, locales en las promociones ubicadas en La Goleta y otros barrios de la ciudad. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.