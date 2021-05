Capital El Ayuntamiento de Almería ofrece 32 plazas en 2021 lunes 31 de mayo de 2021 , 16:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El concejal de Economía y Función Pública, Juanjo Alonso, subraya el compromiso de seguir propiciando la creación de empleo público en beneficio de la prestación de servicios municipales de calidad El Ayuntamiento de Almería, en Junta de Gobierno Local, ha aprobado hoy la Oferta de Empleo Público para el año 2021 en la que se ofertarán un total de 32 plazas correspondientes al turno libre, dos de ellas reservadas a personas con discapacidad, oferta que sigue poniendo de manifiesto la apuesta que el Equipo de Gobierno viene manteniendo, y particularmente el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, “por la creación de empleo público y la mejora de los servicios públicos que se prestan desde el Ayuntamiento a los almerienses”, ha destacado el concejal de Economía y Función Pública, Juanjo Alonso. El responsable del área ha recordado que, tras la aprobación de esta oferta en Junta de Gobierno, se remitirá el acuerdo hoy adoptado a la Subdelegación de Gobierno de Almería, “previo a la publicación del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia, notificándose también a la Junta de Personal”. Las plazas ofertadas en esta convocatoria refieren la denominación de ingeniero industrial (1), médico de empresa (1), arquitecto técnico (3), auxiliar de administración general (6), bomberos (3), subalterno (9, dos de ellas para personas con discapacidad) y vigilante (7). Pago proveedores abril La Junta de Gobierno Local ha aprobado también hoy el dato del periodo medio de pago global a proveedores mensual, correspondiente al mes de abril, que se cierra en 18,51 días, a partir del plazo legal de pago de treinta días. Desde el Equipo de Gobierno se ha subrayado el compromiso municipal para seguir ejerciendo como “motor dinamizador de la economía local”, objetivo que en el caso de los proveedores precisa de una gestión económica “ágil y eficaz” a la hora de afrontar los pagos a quienes prestan sus servicios al Consistorio. En este sentido, el concejal de Economía y Función Pública, Juan José Alonso, ha recordado que en 2020 el Ayuntamiento de Almería fue la entidad más eficiente de España en el pago a proveedores, según los datos publicados por el propio Ministerio de Hacienda, situando al Consistorio capitalino como “referente”, con un periodo medio de pago de todo el ejercicio situado en 2,97 días. En la Junta de Gobierno Local celebrada este lunes se ha incluido también, en el Orden del Día, la adjudicación del contrato menor de los servicios para la organización de un curso de formación presencial y aula virtual sobre “Actuaciones de la Policía Local en Violencia de Género”, a la empresa Ruano Formación, por importe de 12.000 euros. Subvenciones protección y adopción animales En la misma se han aprobado, además, la convocatoria de concesión de subvenciones a las asociaciones sin ánimo de lucro del municipio de Almería, para programa destinados a la protección y adopción de animales abandonados y perdidos para el año 2021. El importe total destinado a esta subvención es de 10.000 euros. La propuesta concede un plazo de veinte días naturales, desde el siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, realizada a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, para la presentación de solicitudes. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.