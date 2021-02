Capital Ampliar El alcalde forzará una reunión de 'Almería Alta Velocidad' en quince días jueves 25 de febrero de 2021 , 16:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Fernández-Pacheco confía en que “se cumplan los plazos” que hoy se han adelantado en el seno de la Comisión Técnica, recuperando la ciudad el tráfico ferroviario “a finales del segundo trimestre del año”



El Ayuntamiento de Almería “forzará” la convocatoria de reunión, en el plazo máximo de quince días, del Consejo de Administración de la Sociedad 'Almería Alta Velocidad' con el objetivo de abordar y analizar, con poder decisorio, la segunda fase del proyecto de integración del ferrocarril en Almería así como sus propuestas de financiación.



Ha sido el anuncio que el alcalde de la ciudad, Ramón Fernández-Pacheco, ha realizado hoy en el seno de la Comisión Técnica de la Sociedad, reunión telemática en la que ha participado junto a la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, además de técnicos de las administraciones que forman parte de la Sociedad, y en la que se ha informado tanto de la situación de las obras del integración en la zona de El Puche como de las que se están ejecutando en el tramo Río Andarax-El Puche.



El alcalde ha referido para “forzar” esta convocatoria la redacción del artículo 23 de los Estatutos de la Sociedad 'Almería Alta Velocidad', que recoge que “el Consejo de Administración se reunirá en los días que el mismo acuerde y siempre que lo disponga su presidente o lo pidan tres consejeros, en cuyo caso se convocará la sesión por aquél para reunirse dentro de los quince días siguientes a la petición”, solicitud en la que ya trabaja el Ayuntamiento para dirigirla personalmente a cada uno de los miembros del Consejo.



“Lamento tener que recurrir a esa fórmula”, ha explicado Fernández-Pacheco, toda vez que el Ayuntamiento está representado en este Consejo de Administración precisamente por tres miembros, haciendo así efectiva la solicitud de convocatoria. “Entiendo que lo ideal es que a la mera petición del alcalde de la ciudad se hubiera tomado a bien la celebración de esa reunión, cosa que a fecha de hoy no ha sido posible”, ha reprobado.





Plazos y financiación

Y es que, prácticamente finalizadas las obras contempladas en esta primera fase, el Ayuntamiento de Almería viene reclamando continuidad en los trabajos. “A nosotros nos preocupan los plazos que podamos llegar a manejar”, ha explicado en relación a la segunda fase de las obras de integración, “y para poder hablar de plazos primero tenemos que llegar a unos acuerdos que están aún pendientes”, ha reclamado en relación a la “toma de decisiones” respecto a las diferentes propuestas técnicas explicadas a nivel de anteproyecto y su financiación.



“He pedido, por activa y pasiva, la convocatoria del Consejo de Administración, creo que es el foro en el que tenemos que hablar, sobre todo en lo concerniente a la financiación de la segunda fase”, ha insistido Fernández-Pacheco.



Conexión ferroviaria

Insistiendo en la necesidad de establecer plazos y concretar una hoja de ruta para esta segunda fase, espera igualmente el alcalde “que se cumplan los plazos y que se recupere el tráfico y la conexión ferroviaria, con llegada a la Estación de Ferrocarril, a finales del segundo trimestre del año”, fecha que se ha trasladado por parte de ADIF en el seno de la Comisión Técnica de la Sociedad 'Almería Alta Velocidad' (40% Adif – Alta Velocidad, 10% Adif, 25% Junta de Andalucía y 25% Ayuntamiento de Almería)



El primer edil ha agradecido la presentación “muy ilustrativa” realizada del resultado de las actuaciones que ADIF ha llevado a cabo tanto en el soterramiento en la zona del Puche como en los trabajos de adecuación del tramo Puche-Río Andarax. En este sentido, se ha congratulado del “hito” que para la ciudad supone la transformación urbana que conlleva la eliminación del paso a nivel de El Puche y la construcción de una gran rotonda de 80 metros de diámetro como solución a una “reclamación histórica” de una ciudad que gana en permeabilidad transversal.



Fernández-Pacheco ha insistido en “la continuidad de los proyectos de integración ferroviaria, en seguir soterrando”, abogando “por la mejor de las soluciones para nuestra ciudad al estilo a las que ADIF ha propiciado en otras capitales de nuestro país” y recordando que, en este sentido, “el Ayuntamiento siempre ha sido ambicioso”, postura que quiere elevar al seno del Consejo de Administración forzando la convocatoria del mismo, como hoy ha anunciado.



A su juicio deben ser los responsables políticos del ministerio de Fomento, no los técnicos, “quienes se sienten con el Ayuntamiento para abordar el futuro de la integración ferroviaria en Almería, tanto la solución técnica, como la financiación de esa solución. Entiendo que todos los almerienses quieren la mejor de las soluciones y que nos cueste lo mínimo posible. Por eso va a luchar el Ayuntamiento, por el mejor tren posible y el mejor soterramiento posible”. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

