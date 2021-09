Capital El alcalde participa en la cuestación de la Asociación de Amigos de Alzheimer martes 21 de septiembre de 2021 , 19:04h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Coincidiendo con el Día Mundial del Alzheimer, Fernández-Pacheco se ha acercado a la mesa petitoria e informativa instalada en el Paseo de Almería para recaudar fondos para los enfermos y las familias





El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha participado hoy en la tradicional cuestación de la Asociación de Amigos de Alzheimer a favor de la lucha contra esta enfermedad, coincidiendo con su Día Mundial, que se conmemora este martes 21 de septiembre. El primer edil, acompañado de la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, se ha acercado a la mesa petitoria e informativa instalada en el Paseo de Almería para recaudar fondos destinados a la investigación, los cuidados y la atención a pacientes y familiares.



“Desde el Ayuntamiento queremos acompañar, dar difusión y, sobre todo, arropar a la asociación y a las familias. Pueden contar con su Ayuntamiento”, ha señalado el alcalde, quien ha destacado el “trabajo encomiable” que realizan desde el Complejo José Bueno, que visitó hace apenas unos días, para mejorar la calidad de vida de los pacientes con Alzheimer y facilitando el día a día a sus familias.



El Alzheimer, una enfermedad caracterizada por la degeneración cognitiva, tiene en el diagnóstico precoz la mejor herramienta para combatirla. De ahí que el lema de este año sea ‘Cero omisiones, Cero Alzheimer’ vaya en esta línea. La de un diagnóstico como punto de partida básico e imprescindible para llegar a tiempo no sólo en la detección de casos, sino, sobre todo, para poner en marcha los necesarios procesos de terapia, tanto para el paciente, como para la familia afectada.



En este sentido, la presidenta de la Asociación de Amigos de Alzheimer, Esther Fernández, ha explicado que llevan desde el año 1992 dedicados a ofrecer atención y cuidados a los enfermos de Alzheimer y sus familias, al tiempo que ha puesto de manifiesto la importancia de que “la investigación siga avanzando para lograr la detección precoz y más medios”.



Asimismo, Fernández ha señalado que actualmente en la provincia de Almería se estima que son más de 9.400 las personas con esta enfermedad neurodegenerativa, en su mayoría mujeres.



Por su parte, la delegada del Gobierno andaluz en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, acompañada por los delegados territoriales Juan de la Cruz Belmonte y Rafael Pasamontes, ha asegurado que hoy es un día donde “nos unimos para mostrar el apoyo a los pacientes, familias y cuidadores de las personas que padecen Alzheimer, una enfermedad cada vez más presente en este siglo XXI y en la que queremos destacar la labor que desarrollan entidades como la Asociación Amigos de Alzheimer que hoy sale a la calle para recaudar fondos”.



Torregrosa, ha destacado que desde la Junta de Andalucía se está elaborando el nuevo Plan andaluz de Alzheimer y otras demencias, en un marco de atención integrada centrada en la persona, que garantice la continuidad asistencial. Tal y como ha explicado, está previsto que el nuevo Plan vea la luz a principios del próximo año, y tendrá como ejes la sensibilización, concienciación así como el apoyo a las personas cuidadoras familias, el fomento de la investigación biomédica, social y sanitaria, etc.



Además la delegada se ha referido a que "aunque las mejoras sociosanitarias de las últimas décadas han permitido alcanzar una larga esperanza de vida, hay que tener presente que el Alzheimer no sólo afecta a los mayores sino también y hasta en un 10% de los casos a menores de 65 años.

