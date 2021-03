Capital El alcalde pide al ministro Ábalos que concrete jueves 18 de marzo de 2021 , 17:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Fernández-Pacheco destaca el avance que suponen las obras de El Puche con la eliminación del paso a nivel y para la llegada del AVE, pero insta ante el ministro de Fomento a que se defina modelo y financiación para la segunda fase de la integración El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha aprovechado hoy la visita a la ciudad del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Jose Luis Ábalos, para tender una vez más la mano al Gobierno de España y que ello se traduzca en “una colaboración efectiva y leal de cara a la más rápida y eficaz solución sobre las actuaciones pendientes que tiene la ciudad”, reconociendo que “no hay mayor eficacia ni mayor lealtad que dar respuesta y cumplir compromisos con los ciudadanos” y mostrando al Ayuntamiento, en su persona, “como parte de la solución y no de ningún problema”. Así lo ha trasladado en su intervención ante el ministro, la delegada del Gobierno en Andalucía, María Sandra García, y la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, entre otras autoridades, en el transcurso de la visita que han girado a los proyectos ejecutados de soterramiento de las vías del tren a su paso por El Puche y de rehabilitación de la antigua Estación de Ferrocarril y del Cable Inglés. Actuaciones todas ellas que el alcalde considera que “hacen ciudad, porque nos benefician a todos por igual, del mismo modo que su carencia o retraso nos perjudican también a todos por igual, con independencia del partido al que se vote” y cuya dimensión y significado “superan claramente la interpretación partidista. Se equivoca quien piense que con obras como las que hoy hemos visto se hace política”, ha recalcado. Por todo ello ha insistido en la necesidad de establecer, entre todas las administraciones, un marco de “diálogo, colaboración, visión de futuro, eficacia y rapidez” en beneficio de los almerienses. Fernández-Pacheco ha agradecido al ministro su visita, que no ha dudado en calificar como “la más necesaria y esperada por todos los almerienses” por sus competencias, y ha felicitado el resultado de las obras, en términos de urbanización y movilidad, de supresión y soterramiento del paso a nivel del Puche por el que tanto han trabajado todos los alcaldes democráticos de Almería”, ha recordado, insistiendo en en que en proyectos como éste “el primer deber del alcalde es la gente de su ciudad y no su partido político”. Segunda fase soterramiento Superada esta fase y siendo éste un gran paso en el objetivo para la llegada del AVE al centro de Almería, no ha dejado Fernández-Pacheco pasar la oportunidad de recordar que “queda todavía lo más importante: la definición del modelo de actuación de esa segunda fase y un acuerdo de financiación justo que contemple los aprovechamientos urbanísticos de los terrenos afectados”, siendo éste uno de los asuntos que se vaya a abordar en la próxima reunión de la Sociedad 'Almería Alta Velocidad', convocada para el próximo día 24. En el marco incomparable de la Estación de Ferrocarril, segunda parada de la visita que hoy ha realizado el ministro de Fomento a la capital, Fernández-Pacheco ha reclamado la “conclusión” de las obras de rehabilitación, paso previo a hacer realidad “la aspiración compartida por todos los almerienses para que vuelva a tener un uso público que aporte valor y riqueza patrimonial a Almería”. Ha aprovechado también la coyuntura para reclamar que se retomen, cuanto antes, las obras paralizadas de prolongación del Paseo Marítimo, la incorporación del recorrido sobre el Cable Inglés, como una seña de identidad diferencial para Almería, así como la finalización de las obras de consolidación de los acantilados del Cañarete, que lleva paralizando muchos meses “causando graves inconvenientes a miles de almerienses a diario”. Fondos Europeos Del mismo modo, espera Fernández-Pacheco poder mantener una buena interlocución con el ministerio cara a la futura distribución de los fondos europeos “que deben ayudar a que Almería se reincorpore cuanto antes al camino de la normalidad y que puedan ponerse en marcha proyectos que ayuden a que ningún almeriense se quede atrás”. En este sentido, ha recordado al ministro Ábalos que la Ayuntamiento de Almería ha sido designado, por su Ministerio, como proyecto piloto de la Agenda Urbana Española, buena práctica y experiencia transferible a otros municipios, emplazando al titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a la firma del protocolo de Convenio “y empezar a trabajar cuanto antes en esa línea tan interesante”. La Junta, con Almería Por su parte, la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ha destacado también la necesidad de “acelerar la continuación de la integración ferroviaria desde El Puche, y despejar el diseño, transitorio o final, de la Estación de Ferrocarril”, definiendo también su financiación, en la que participa también la Junta de Andalucía como parte de la Sociedad Almería Alta Velocidad. “Debemos avanzar en esa decisión, en el marco de la Sociedad, a partir de una solución viable, desde el punto de vista social, medioambiental y económico, siendo como es éste un proyecto de ciudad”, ha señalado. Ábalos, otra fecha para el AVE En su turno de intervención, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha reconocido, sobre la fecha de 2023 que él mismo había señalado para la llegada del AVE a Almería, que estaba sustentada “más sobre el voluntarismo y en un deseo. Hoy la situación es otra, desbloqueada la situación de Lorca, estamos ya trabajando en el proyecto constructivo y en impulsar todas las licitaciones en marcha. Ahora es cuando podemos poner una fecha tentativa. Antes no, todo era buena intención. Yo espero que en el horizonte de 2025-2026, con mucho esfuerzo, podamos cumplir”. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

