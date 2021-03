Concejales de Dalías vuelven a donar sus percepciones por acudir a plenos

jueves 18 de marzo de 2021 , 17:31h

En la última sesión se dio cuenta de la liquidación presupuestaria de 2020 y se aprobaron algunas ordenanzas y modificaciones en el PGOU, entre otros asuntos







El Ayuntamiento de Dalías ha celebrado Pleno ordinario en el que se han llevado un total de 17 puntos del orden del día. Entre los primeros asuntos, se ha dado cuenta de los decretos aprobados por Alcaldía, las transferencias presupuestarias y las generaciones de crédito efectuadas, así como de la liquidación del presupuesto 2020.



Así, el Pleno continuaba con la toma de posesión de Teresa Heredia como nueva concejal de Cultura del equipo de Gobierno, incorporándose a los concejales del Partido Socialista. Teresa ha señalado estar “muy ilusionada al poder participar de forma activa en la vida política de nuestro municipio. Después del año que hemos pasado, mi intención es desarrollar proyectos de cultura intergeneracionales, área que me apasiona, en el que todos podamos disfrutar y aprender en la compañía de los que más queremos y darle el impulso que merece cuando la situación nos lo permita”.



Así, también se ha dado cuenta de la renuncia de la concejala Cristina Gómez al derecho de cobro de su asistencia a órganos colegiados para que el importe correspondiente a 2021 se destine a luchar contra la Covid-19, así como la renuncia de Salvador Páez para destinarlo a la Asociación Benéfica `Uno entre Cien Mil´, siendo este el segundo año que renuncian a sus asignaciones para destinarlas a asociaciones o la lucha contra la pandemia.



Ya en el punto 9 se abordó el contrato de servicio para la recogida de residuos sólidos urbanos y de cartón y su traslado al vertedero o planta de reciclaje correspondiente, votado favorablemente por unanimidad, “contrato que ha quedado desierto y que volverá a sacarse a licitación”, señala el alcalde de Dalías, Francisco Giménez.



La sesión se desarrollaba con correcciones en el PGOU, la modificación por reajuste en la Relación de Puestos de Trabajo o una ordenanza reguladora relacionada con el cine, proveniente de la Diputación Provincial, aprobados todos por unanimidad.



También se llevó a cabo la aprobación definitiva del proyecto de actuación para la instalación de una estación base de telefonía móvil a petición de la mercantil Orange Espagne SAU4, “que vendrá a mejorar los servicios de comunicación del municipio con la instalación de 5G y otras actualizaciones”, apostilla Giménez. Punto que se aprobó con los votos a favor de todos los grupos políticos, excepto del PP, que decidió optar por su abstención.



Uno de los puntos que más interés suscitó fue la aprobación de la ordenanza reguladora de la instalación de pérgolas, mesas, sillas y otros elementos en el dominio público, “una actualización que tiene como objetivo unificar el criterio de obtención de licencia y facilitar su trámite a nuestros empresarios de la hostelería. De esta forma, evitaremos problemas con las autoridades, especialmente en fechas señaladas, como septiembre”, detalla la concejal de Urbanismo, Inmaculada Luque. Punto que recibió también la aprobación con el voto a favor del Partido Socialista y el de Izquierda Unida, absteniéndose los populares y Ciudadanos.



El grupo municipal de Ciudadanos presentó una moción relativa al incremento del coste/hora del Servicio de Ayuda a Domicilio que se aprobó también por unanimidad “pero con la petición a las administraciones, tanto de la Junta de Andalucía como al Gobierno Central, de que se priorice en agilizar los trámites para ofrecer este servicio a los usuarios con la máxima celeridad, siendo conscientes de los retrasos que se producen a la hora de concederse la ayuda a domicilio en casos en los que los vecinos no pueden permitirse esperar”, asegura el concejal de Servicios Sociales, Francisco Gómez.



Ante las preguntas de la oposición en relación con los plazos para el arreglo del Cuartel de la Guardia Civil, el alcalde aclaró que “ya está presentado el proyecto en la subdelegación del Gobierno y queríamos esperar el plazo por si nos hubiesen mandado alguna mejora o modificación al mismo, no siendo así, por lo que con toda probabilidad podremos comenzar en los próximos días”.



En cuanto a los solares para la construcción del nuevo colegio, “estamos en negociaciones con los propietarios de los solares para que la gestión sea lo más beneficiosa para ambas partes y suponga el menor coste para nuestro ayuntamiento y, por ende, para nuestros vecinos”.



Por último, Francisco Giménez asegura que “se van a realizar mejoras en lugares como la fuente de Celín, se repondrán los equipos de gimnasia que se pusieron en Celín (que fueron trasladados al Centro de Mayores, quienes iban a darle un mejor uso). Pondremos unos nuevos, tanto en Dalías como Celín, y en una ubicación más adecuada”.



La sesión se ha cerrado con la llegada de las nuevas medidas ante la Covid-19 anunciadas por la Junta de Andalucía y el mensaje del alcalde, “os deseo a todos una buena salud, que nos cuidemos y continuemos respetando las medidas de seguridad para poder controlar y mejorar esta situación mientras van llegando las vacunas a toda la población”.