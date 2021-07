Capital El alcalde recibe a José René Ropero Márquez, el almeriense con mejor nota en Selectividad lunes 05 de julio de 2021 , 17:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Fernández-Pacheco ha felicitado al estudiante de la Compañía de María tras conseguir la máxima nota posible (14) en la Prueba de Acceso en la Universidad y le ha deseado suerte en su nueva etapa universitaria





El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha recibido este lunes al joven almeriense José René Ropero Márquez, que ha logrado en la Prueba de Acceso a la Universidad (PevAU), antigua Selectividad, la máxima puntuación: un 14. “Una vez más, queda de manifiesto que el talento almeriense no tiene límites”, ha señalado contento el primer edil, ya que se trata del primer almeriense de toda la provincia en conseguir esta calificación en la historia.



Estudiante de la Compañía de María, el joven se ha mostrado muy “orgulloso” de este logro, que ha dicho no se esperaba. José René ha compartido con el alcalde y el concejal de Función Pública, Juan José Alonso, su planes a partir de ahora que pasan, primero, “por disfrutar del verano” y luego hacer la carrera de Farmacia, ya que le apasiona “el campo de la investigación y la industria farmacéutica”.



Ramón Fernández-Pacheco le ha deseado mucha suerte en esta nueva etapa de su vida y le ha pedido que siga "trabajando para ser el mejor y nos siga dando muchas alegrías". Asimismo, el primer edil ha felicitado a los padres de José René, Anabel y René, con los que ha asistido a la recepción, "porque seguro que han tenido mucho que ver en los valores de esfuerzo y sacrificio transmitidos a su hijo".

