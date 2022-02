Capital El alcalde recibe al coronel Jorge Montero Llácer de la Guardia Civil lunes 14 de febrero de 2022 , 19:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco ha dado la bienvenida a Almería al jefe de la Benemérita llegado desde Salamanca en sustitución del general de brigada Arturo Prieto que ha dirigido la Comandancia provincial desde abril de 2017 El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha recibido la visita del nuevo coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Almería, Jorge Montero Llácer, que este pasado mes de enero ha accedido al cargo en sustitución de Arturo Prieto Bozec, ascendido a general de brigada después de desempeñar sus funciones en Almería dese abril de 2017. Natural de Burriana (Castellón), el coronel Montero Llácer llega a Almería desde la Comandancia de Salamanca, a la que ha estado vinculado desde 2015. De 51 años, el nuevo jefe de la Guardia Civil de Almería ha estado destinado en la Policía Judicial, en el Estado Mayor de la Guardia Civil, en Seguridad Ciudadana y en el Grupo de Reserva y ha tenido destino en Navarra, Valencia, Valladolid y Madrid, hasta que en 2012 se incorporó a la Comandancia de la Benemérita en la provincia catalana. Es, además, diplomado en Estado Mayor. Acompañado por la primera teniente de alcalde, María Vázquez, el regidor ha dado la bienvenida a Almería al nuevo coronel jefe de la Comandancia provincial en el que ha sido su primer encuentro institucional. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.